El Parlament votarà aquest dijous la convalidació del fons per a les fiances del Tribunal de Comptes

El ple de Parlament votarà aquest dijous a la tarda la convalidació del decret de la Generalitat per crear un fons que cobreixi les fiances que el Tribunal de Comptes demana a 34 excàrrecs de la Generalitat per la seva acció exterior entre els anys 2011 i 2017, han informat fonts parlamentàries.





Després de la celebració de la Mesa i la Junta de Portaveus aquest dimecres, s'ha acordat convocar un ple dijous en què es convalidaran quatre decrets el Govern: tres al matí i el del fons del Tribunal de Comptes a la tarda.





Reunió Junta de Portaveus Parlament





Això és així perquè els grups parlamentaris estan a l'espera de conèixer el dictamen de Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que ha de pronunciar-se com tard aquest dijous, sobre el decret de la Generalitat del fons per a les fiances del Tribunal de Comptes i l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF).





El ple començarà a les 10.00 hores amb la votació de la petició dels comuns de compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la situació actual de la pandèmia a Catalunya.





Aquesta compareixença té un marge d'un mes per substanciar després que s'aprovi, i tenint en compte que hi ha 15 dies inhàbils a l'agost, aquest període podria allargar-se fins al 15 de setembre.





El ple també votarà la convalidació d'un decret sobre apostes, un altre sobre dejeccions ramaderes i un altre per garantir les pagues dels funcionaris; en aquest últim hi ha hagut acord unànime dels grups per votar-lo el dijous i no haver de convocar la diputació permanent durant el període inhàbil.





A més, la Mesa ha admès a tràmit la petició de CUP i comuns de celebrar un ple sobre alimentació sostenible, que no és obligatori que es celebri i d'obtenir el suport majoritari a la Junta per substanciar.





També s'ha acordat constituir un grup de treball per abordar el pla d'usos de Palau de Parlament, que reflexionarà sobre l'ús dels espais i com reorganitzar causa de l'increment de grups parlamentaris en aquesta legislatura, amb la incorporació de Vox, i d'acord amb les mesures contra la Covid-19.