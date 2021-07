Mediaset Espanya renova el seu contracte de llarga durada amb Paz Padilla

Paz Padilla @ep





Mediaset Espanya ha renovat el contracte de llarga durada de Paz Padilla, que continuarà unida a la companyia en diferents projectes d'entreteniment. Vinculada a Mediaset Espanya des de 2009, Paz Padilla és una de les presentadores de 'Sálvame', tasca que actualment compagina amb la conducció de la nova temporada de 'L'últim sopar'.





A més, ha format part del jurat de 'Got Talent Espanya' en les seves dues últimes edicions i ha donat vida a Chusa, personatge recurrent de 'La que se avecina' des de 2010. També ha estat presentadora dels especials nadalencs 'La Noche en Paz'durant set anys i es va encarregar de presentar les tradicionals Campanades de Cap d'Any al costat de Jesús Vázquez a 2019. Així mateix, ha participat com convidada en diversos espais, com' Planeta Calleja' i' Mi casa es la tuya' en diverses ocasions, l'última de les quals, el passat mes de juny, va marcar el millor dada d'audiència del programa en els últims quatre anys.





Aquest any, Paz Padilla ha debutat també com a escriptora amb el llibre 'L'humor de la meva vida'.