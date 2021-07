La germana de l'home de 36 anys que va morir després de ser vacunat amb Janssen es pronuncia: "Ens l'han matat"

Vacuna de Janssen @ep





Les autoritats sanitàries investiguen la mort d'un home de 36 anys veí d'un poble de la Serra Sud de Sevilla. El pacient va patir un ictus a primers de juliol, deu dies després de rebre la vacuna de Janssen contra el Covid-19 OVID-19. Segons la l'Agència EFE, la Junta d'Andalusia ja ha traslladat l'expedient al Centre Andalús de Farmacovigilància, que va informar a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).





La germana de la víctima ha entrat a 'El Programa d'Estiu' de Telecinco per explicar com se sent. "Ens l'han matat", ha sentenciat rotundament Maria Josep. "A causa d'aquesta vacuna ens han arrabassat una vida", denuncia.





"Estem trencats de dolor", ha explicat María José en representació de la família de la víctima. "Era un nen sa, que es cuidava i esportista", afirma, sense arribar a entendre com s'ha produït aquest final tan sobtat. No entén per què li van posar la vacuna al seu germà de 36 anys "si està vetada per a menors de 40". "Si no és adequada per a aquesta edat, no s'hauria d'haver posat", sentencia.





Segons ha explicat la germana, el mort va començar a sentir cansament i mals de cap el dos de juliol, una setmana després de posar-se la vacuna. "El dia 5 no es podia expressar bé, no podia parlar i no coordinava les paraules", explica. El pacient va ser ingressat ràpidament a l'hospital, on li van diagnosticar un ictus que va provocar la seva mort a les poques hores.