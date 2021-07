Barcelona serà la Capital Mundial de l'Arquitectura per la Unesco el 2026

Sagrada Família @ep





Barcelona ha estat escollida per convertir-se en la Capital Mundial de l'Arquitectura per la Unesco en 2026, i acollirà tant el Congrés Mundial com l'Assemblea General de la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA).





En un comunicat aquest dimecres, i l'Ajuntament ha explicat que la candidatura de la capital catalana s'ha imposat a la de Pequín a l'Assemblea General de la UIA que se celebra a Rio de Janeiro.





El consistori ha celebrat la decisió i ha assegurat que l'elecció suposa "una gran oportunitat per enfortir el paper de Barcelona, Catalunya i l'Estat com a centres de producció i pensament de l'arquitectura i el disseny urbà contemporani".