Retiren quatre lots del flam de vainilla de La Fageda per "possible" presència d'un agent cancerigen

FACUA-Consumidors en Acció informa que quatre lots de flam de vainilla de la marca La Fageda estan també afectats per l'alerta alimentària per possible contaminació amb el cancerigen òxid d'etilè en l'additiu estabilitzant E410 (també anomenat goma de garrofí o garrofa).





Aquests productes se sumen a les a l'almenys 50 varietats de gelats de Nestlé (fabricats per Froneri) que FACUA ha donat a conèixer aquesta setmana, quatre de les quals són de la marca IFA Tries (Grup IFA), i els vuit tipus de gelats de Mars que ha fet públics aquesta multinacional (comercialitzats a Espanya per Frigo).





Facua





Els lots afectats del flam de vainilla de La Fageda són els corresponents a les dates de consum preferent 290.721, 060.821, 070.821 i 110821. La Fageda es presenta com un "Centre Especial de Treball sense ànim de lucre gestionat per una fundació" i indica que comercialitza els seus productes a Catalunya.





Segona marca, després Mars, que ha estat transparent





FACUA ha tingut coneixement d'aquesta retirada, en un primer moment, després de contactar amb la cadena de distribució Lidl per requerir informació sobre si tenia algun producte afectat entre els que comercialitza. Posteriorment, La Fageda s'ha posat en contacte amb l'associació per informar-lo dels lots afectats que havia procedit a retirar del mercat.





En un comunicat difós a la seva web, La Fageda afirma que "el motiu de la retirada es deu a l'alerta alimentària que recentment hem rebut fabricants alimentaris vinculada a la presència no desitjada d'òxid d'etilè en nivells superiors als legalment permesos, en una sèrie d'additius alimentaris ". "Hem constatat que únicament ha resultat afectada una partida de goma garrofí (E -410), ingredient que fem servir en els nostres flams", afegeix.





Així mateix, La Fageda assenyala que "les analítiques que hem encarregat a laboratoris externs acreditats han donat negatiu al no detectar la presència d'òxid d'etilè en els productes marca La Fageda. També s'han demanat proves i evidències als nostres proveïdors de components o additius susceptibles de contenir-lo ".





"Encara que no s'ha detectat presència d'òxid d'etilè en els nostres productes i com a màxima a mesura de precaució", La Fageda ha assenyalat en el seu comunicat que l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha decidit ordenar la retirada de tots aquells aliments que "continguin ingredients que, poc o molt, hagin estat en contacte amb l'òxid d'etilè, encara que no s'hagi detectat la seva presència en el producte acabat ".





La Aesan encara no els recull a la seva web





FACUA fa dies instant a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) del Ministeri de Consum a que publiqui la llista de gelats i altres productes alimentaris contaminats. L'associació considera lamentable que fins a la data, l'organisme només hagi inclòs a la seva web sengles enllaços als continguts de les pàgines de Mars i Nestlé relatius a l'alerta, sense recollir, de moment, cap menció als quatre lots de flams de vainilla La Fageda afectats.





FACUA aconsella als usuaris que tinguin un dels productes afectats a casa que s'abstinguin de consumir-los i procedeixin a tornar-los als establiments perquè els reemborsin els diners. L'associació reclama al conjunt de la resta de fabricants i empreses de distribució que actuïn també amb transparència i facin llista la llista de productes contaminats que han elaborat o comercialitzat.





En aquest sentit, l'associació adverteix que nombrosos establiments d'hostaleria i botigues d'alimentació podrien seguir comercialitzant-si no els van adquirir a través del distribuïdor sinó de forma directa en hipermercats abans de la seva retirada. Per això, insisteix en la necessitat no només que les comunitats autònomes vigilin els protocols de retirada, sinó que hi hagi transparència cap als consumidors sobre els productes afectats.





L'òxid d'etilè és, com ha indicat la Aesan, una "substància activa en productes fitosanitaris no està aprovat a la UE ni, per tant, a Espanya. Es tracta d'una substància classificada com mutagènica, carcinogènica i tòxica per a la reproducció" .