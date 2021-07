Vox tanca files contra el PP i exigeix un avançament electoral a Andalusia

La secretària general grup parlamentari Vox al Congrés, Macarena Olona, ha tornat a exigir un avançament electoral a Andalusia i ha anunciat que el seu grup no va a tenir amb els pressupostos de la Junta "una negociació prèvia, un somriure". "Ells --pel PP-- pensen que Vox ha de ser sotmès a un cordó sanitari, ha de ser demonitzat, doncs que sigui coherent i que rendeixin comptes amb els seus votants", ha afegit.





Macarena Olona @ep





A pregunta dels periodistes, Olona ha exigit l'avançament electoral a Andalusia a l'entendre que el president de la Junta, Juanma Moreno, "està fiant la sort de tots els andalusos a un partit que si ha demostrat alguna cosa és que no és fiable, com Cs, que ha lliurat fa escassos dies l'Alcaldia de Granada al PSOE ".





"Exigim aquest avançament electoral perquè no es pot permetre que després de posar fi a 40 anys de tirania i de corrupció vermella gràcies a Vox, per pur càlcul electoralista i amb molta por pel que pugui fer Vox, estigui posant en risc la governabilitat i Per tal de polítiques d'esquerra a Andalusia ", ha afegit.





Segons Olona, la reacció de Vox és "la reacció de la dignitat, tot apunta que amb qui se sent còmode negociant és amb el PSOE". "A partir d'aquí, sigui pressupostos o qualsevol iniciativa, és votar-la segons sigui convenient, si és bo per als andalusos, el que no tindrem és una negociació prèvia, un somriure".