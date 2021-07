Milers de científics declaren una emergència climàtica mundial per posar fi a la "sobreexplotació de la Terra"

Milers de científics han demanat reiteradament accions urgents per abordar l'emergència climàtica, advertint que ara són imminents diversos punts d'inflexió, segons recull Al Jazeera. Els investigadors, que formen part d'un grup de més de 14.000 científics que s'han adherit a una iniciativa que declara una emergència climàtica mundial, van dir en un article publicat a la revista BioScience dimecres que els governs no havien abordat sistemàticament "la sobreexplotació la Terra ", que van descriure com la causa fonamental de la crisi.





terra @ep





Des d'una avaluació similar en 2019, van notar un "augment sense precedents" de desastres relacionats amb el clima, incloses inundacions a Amèrica de Sud i el sud-est asiàtic, onades de calor i incendis forestals rècord a Austràlia i els EE. UU., I ciclons devastadors a Àfrica i el sud d'Àsia.





Per a l'estudi, els científics es van basar en els "signes vitals" per mesurar la salut de la planeta, inclosa la desforestació, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, el gruix de les glaceres i l'extensió de gel marí i la desforestació. De 31 senyals, van trobar que 18 van aconseguir màxims o mínims històrics.





Per exemple, malgrat una caiguda en la contaminació relacionada amb la pandèmia de COVID-19, els nivells de CO2 atmosfèric i metà assolir màxims històrics en 2021. Groenlàndia i l'Antàrtida van mostrar recentment nivells baixos de massa de gel i les glaceres s'estan fonent un 31 per cent més ràpid que fa tot just 15 anys, van dir els autors.





La calor de l'oceà i els nivells globals de la mar van establir nous rècords des 2019, i la taxa de pèrdua anual de l'Amazònia brasilera va assolir un màxim de 12 anys en 2020. Fent-se ressò d'investigacions anteriors, els investigadors van dir que la degradació dels boscos vinculada al foc, la sequera i la tala estava provocant que parts de l'Amazònia brasilera actuessin ara com a font de carboni, en lloc d'absorbir el gas de l'atmosfera. El bestiar, com les vaques i les ovelles, es troba ara en nivells rècord, sumant més de quatre mil milions i amb una massa que excedeix la de tots els humans i mamífers terrestres silvestres combinats, van dir.





'Abordar la causa arrel'





Tim Lenton, director de l'Institut de Sistemes Globals de la Universitat d'Exeter i coautor de l'estudi, va dir que les recents onades de calor rècord a l'oest dels Estats Units i el Canadà van demostrar que el clima ja havia començat a "comportar-se de maneres impactants i inesperades".





"Necessitem respondre a l'evidència que estem arribant a punts d'inflexió climàtics amb accions igualment urgents per descarbonitzar l'economia global i començar a restaurar en lloc de destruir la naturalesa", va dir.





Els investigadors van dir que havia "proves cada vegada més grans que ens estem acostant o ja hem creuat" una sèrie de punts d'inflexió climàtics. Aquests inclouen la fosa de les capes de gel de Groenlàndia i l'Antàrtida occidental, que ara poden ser irreversibles en una escala de temps de segles, independentment de com o si la raça humana redueix dràsticament les seves emissions.





L'augment de la desoxigenació de l'oceà i l'escalfament de les aigües amenacen els esculls de coral d'aigües càlides, dels quals 500 milions de persones depenen per obtenir aliments, ingressos i protecció contra tempestes. "Donats aquests desenvolupaments alarmants, necessitem actualitzacions breus, freqüents i de fàcil accés sobre l'emergència climàtica", va dir l'estudi.





Els autors van repetir els anomenats anteriors per a un canvi transformador en sis àrees: eliminar els combustibles fòssils, reduir els contaminants, restaurar els ecosistemes, canviar a dietes basades en plantes, allunyar-se dels models de creixement indefinits i estabilitzar la població humana.





També van demanar que l'educació sobre el canvi climàtic s'inclogui en els plans d'estudis bàsics de les escoles a nivell mundial per crear consciència sobre el tema. En el termini immediat, van proposar un trio de respostes d'emergència a l'emergència climàtica. Van insistir en "un preu significatiu del carboni", una eliminació i prohibició global dels combustibles fòssils i el desenvolupament de reserves climàtiques estratègiques, com la restauració i el manteniment d'embornals de carboni i punts crítics de biodiversitat.





"Necessitem deixar de tractar l'emergència climàtica com un problema independent: l'escalfament global no és l'únic símptoma del nostre sistema terrestre estressat", va dir William Ripple, professor distingit d'ecologia a la Facultat de Silvicultura de la Universitat Estatal d'Oregon. "Les polítiques per combatre la crisi climàtica o qualsevol altre símptoma d'abordar la seva causa arrel: la sobreexplotació humana de la planeta", va dir Ripple.





Va afegir: "Necessitem canviar ràpidament la forma en què estem fent les coses, i les noves polítiques climàtiques haurien de ser part dels plans de recuperació de COVID-19 sempre que sigui possible".