La Generalitat pagarà el lloguer de persones amb data de desnonament

El Govern de la Generalitat es farà càrrec per un període d'entre cinc i set anys del lloguer d'aquelles persones que estiguin en risc de desnonament amb data estipulada i disposin d'un informe favorable de la Taula d'emergències.





Ho ha explicat aquest dimecres la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, acompanyada del secretari d'Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, durant la presentació de l'ampliació del programa 'Reallotgem', que busca aturar i minimitzar l'impacte dels desnonaments.





Cervera ha detallat que quan hi hagi un desnonament amb una data assenyalada l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es posarà en contacte amb els propietaris per oferir-los pagar-los un lloguer de dos o tres mesos. Durant aquest període de temps d'avaluar els casos de les persones que estan en risc de ser desallotjades per esbrinar si compleixen els requisits per ser a la Taula d'emergències i negociaran amb els propietaris.





Si els propietaris accepten que aquestes persones puguin seguir en l'habitatge, l'agència assumirà el deute pendent amb la propietat dels últims sis mesos i es farà càrrec del pagament d'un contracte de lloguer durant cinc o set anys.





En funció de la normativa vigent i d'acord amb el que estableix la llei 24/2015, la família haurà d'aportar el 12, 13 o 18% dels seus ingressos ponderats per contribuir al lloguer, una xifra que el departament de Drets Socials estima que sigui d'una mitjana de 70 euros mensuals i la resta ho cobrirà la Generalitat, explica l'Ajuntament.





MESURA PREVENTIVA





Sala ha especificat que la mesura pretén actuar de manera preventiva davant els desnonaments i que un dels requeriments per poder-se acollir a ella és que qui tingui la titularitat de l'habitatge no estigui obligat a oferir un lloguer social.





Així mateix, ha explicat que ja tenen les dades de 185 famílies amb qui es posaran a treballar immediatament perquè no perdin l'habitatge on són, així com que la mesura també contempla avançar la renda de 18 mesos si el pis necessita obres.





I SI EL PROPIETARI NO VOL LLOGAR MÉS EL PIS?





Si després de les negociacions amb el propietari no s'ha aconseguit que aquest ofereixi el pis de lloguer, mitjançant altres mecanismes del programa 'Reallotgem' i amb la col·laboració dels ajuntaments es buscarà una alternativa d'habitatge per a aquestes persones.





El 9 d'agost acaba la moratòria que prohibeix el desnonament de famílies vulnerables decretat pel Govern espanyol durant la pandèmia i prorrogat tres mesos al maig, en acabar l'estat d'alarma. "Tenim una situació de gran incertesa sobre si hi haurà o no una pròrroga de la moratòria dels desnonaments per part de l'Estat i ens sorprèn que el Govern més progressista de la història a hores d'ara no hi hagi decidit com resoldre-la", ha expressat Sala davant aquesta circumstància.





La nova mesura del programa 'Reallotgem' és aplicable a qualsevol tipologia de desnonament, compta amb un pressupost inicial de 20 milions d'euros i entrarà en vigor de manera immediata.