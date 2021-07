Mor un motorista en un xoc amb un autobús a l'Hospitalet de Llobregat

@SerCatalunya





Un motorista de 39 anys ha mort aquest dimecres poc abans de les tres de la tarda en un accident de trànsit a l'interior de l'Hospitalet de Llobregat. El succés ha tingut lloc al carrer Amadeu Torner a l'altura del carrer Aprestadora.





Per causes que s'investiguen la motocicleta de la víctima i un autobús han xocat. A resultes del sinistre, el pilot de la moto ha quedat atrapat sota el vehicle de transport urbà. Tres dotacions dels Bombers s'han adreçat a l'indret i han treballat en el rescat del cos. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també ha actuat al lloc de l'accident però no ha pogut fer res per salvar la vida de l'home.