Giró valora positivament la reunió del CPFF, amb el dèficit per al 2022 del 0,6%

El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha valorat positivament la reunió de Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) encara que el Govern hagi decidit mantenir l'objectiu de dèficit per 2022 en el 0,6%.





Ho ha dit aquest dimecres en roda de premsa per valorar la reunió, en la qual el Govern ha traslladat a les comunitats autònomes que els transferirà 3.000 milions d'euros com a devolució de la liquidació de l'IVA de l'any 2017, segons han informat fonts coneixedores a Europa Press.





Giró, que s'ha connectat telemàticament a la trobada d'aquest òrgan -encarregat de coordinar l'Estat i les comunitats en matèria fiscal i financera-, ha assenyalat que "per prudència financera" s'ajustaran a l'objectiu de dèficit del 0,6% per a 2022.





No obstant això, ha insistit que aquest dèficit hauria de ser de l'1,1% per l'any que ve -així ho ha traslladat a la reunió- perquè considera que en 2022 encara hi haurà una emergència social i sanitària a causa de la pandèmia.





"La resposta és que no, que no podrà ser. Això em fa deduir que el Govern considera que el 2022 no hi haurà cap efecte de la pandèmia de la Covid", ha lamentat el conseller.

Sobre l'impost sobre residus que s'està tramitant al Congrés dels Diputats, Giró ha traslladat a la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, que Catalunya ja compta amb un impost similar i que el tingui en compte.





ASPECTES "POSITIUS"



Giró ha explicat que la valoració positiva de la trobada es deu al fet que no hauran de tornar les liquidacions negatives de 2022 amb relació al Pressupost de 2020 a causa de bestretes que van ser "molt superiors" al que es va recaptar.





En el cas de Catalunya, aquesta xifra ascendia a 1.024 milions d'euros, i el Govern ja va sol·licitar que aquestes liquidacions negatives no comptessin perquè són producte de la pandèmia. "Aquest import de 1.024 milions de la Generalitat no s'haurà de retornar, ens faran una transferència amb aquest valor, i nosaltres ho liquidarem", ha sostingut.





Giró també ha valorat positivament que el Govern hagi decidit tornar l'IVA de 2017, que en el cas de Catalunya es concretarà en una transferència de 458 milions d'euros perquè el deute quedi saldat.





Sobre els fons extraordinaris, Giró ha explicat que durant la trobada també s'ha anunciat que hi haurà 2.160 milions d'euros per a Catalunya, una part dels quals -ha explicat- ja estan compromesos per a les grans àrees afectades per la Covid-19, com salut , drets socials i educació.