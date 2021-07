Els matalassos i les figures inflables al mar són un perill per als nens

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomana que els nens aprenguin a nedar el més aviat possible, no confiar en les joguines aquàtics i mantenir la vigilància sobre els més petits en tot moment. Les figures inflables, les petites barques inflables i la majoria de les matalassos i els flotadors es consideren joguines aquàtiques, no elements de seguretat, de manera que no estan obligats a complir unes normes bàsiques de flotabilitat. Per això OCU adverteix sobre els usos no recomanables d'aquestes joguines:





- Només s'han d'utilitzar en zones on el nen pugui donar suport a les plantes dels peus. Mai en el mar, ja que el corrent podria arrossegar-cap a dins.





- Si mesuren menys de 120 cm, els matalassos es consideren joguines. Cal evitar dur-les a zones profundes, ¡i ull amb adormir a sobre!





- I molt de compte al tirar-se sobre la joguina prop de la vora de la piscina: pot rebotar i copejar-se contra la vorada.





A més, OCU ofereix cinc consells bàsics de seguretat a l'aigua:





1. El socorrista, sempre a prop: s'han d'evitar les platges sense socorrista. En piscines públiques i de comunitats de veïns de més de 30 habitatges o en piscines de més de 200 m2 de superfície, la seva presència és obligatòria.





2. Respectar les banderes: les platges amb bandera verda assenyalen un mar tranquil, al contrari que la bandera vermella, que prohibeix el bany. La bandera groga indica condicions poc favorables per al bany: ull als menors.





3. Tenir una mascareta a mà. A la platja, com en qualsevol altre espai obert, si a causa de l'aglomeració de gent no pot mantenir una distància de 1,5 metres amb no convivents, cal posar-se mascareta.





4. Embarcar de forma segura: si es va a navegar en una embarcació d'esbarjo o practicar algun esport nàutic, cal usar armilla salvavides i assegurar-se que els més petits van sempre protegits.





5. Compte amb els salts: s'ha d'evitar bussejar o saltar en aigües tèrboles, podria haver roques o altres persones nedant que no són visibles. A la piscina, cal evitar que els nens corrin i juguin a prop de les vores.





6. Si cal, demanar ajuda: si estant al mar se sent cansat, tracti de conservar la calma. No nedi contra el corrent. És convenient posar-se d'esquena i impulsar només amb les cames, en paral·lel a la platja.





En cas d'accident a l'aigua, OCU recorda que s'ha de trucar als serveis d'emergència al 112 i ni sobreestimar les forces, especialment en el mar.