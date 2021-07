VÍDEO. Rahola es relaxa a Cadaqués amb Albano-Dante Fachín i el diputat Jon Iñarritu

@Pilar Rahola







Pilar Rahola està gaudint de l'estiu, de les vacances, del bon temps i de la Costa Brava. Cadaqués sempre ha estat un dels llocs preferits per a la periodista, on hi té una casa des de fa anys, i on han succeït episodis dignes de "llibre d'història catalana recent". És el cas de la famosa paella estiquenca que l'escriptora va organitzar el 2016 amb cares tan conegudes com el major Trapero o l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.





En aquella ocasió també es van reunir a la festa l'actual president del Barça, Joan Laporta, i la presentadora de TV3, Helena García-Melero, entre altres personatges de la faràndula catalana. En un dels vídeos compartits a les xarxes per la mateixa Rahola, es veia a Puigdemont, guitarra en mà com un bon monitor d'esplai, tocant el conegut tema de "Let it be" dels Beatles.





@Pilar Rahola





Enguany, qui ha pogut gaudir de la fantàstica casa de Pilar Rahola han estat l'exdiputat dels Comuns, Albano-Dante Fachín, i el diputat de Bildu, Jon Iñarritu. Rahola ha penjat un vídeo al seu perfil d'Instagram on es veu als dos polítics recent sortits de la piscina i amb cara de gaudir d'un bany nocturn típic de la temporada estival.





"Hola Albano, hola Jon. Què hi esteu fent aquí? Però quina... La 1 de la matinada, banyant-se. Veieu com estan? Però què és això? Què, heu arreglat el món, ja?", diu Rahola mentre enregistra el vídeo. Fachín li contesta que "de moment hem començat per Catalunya". "Bueno, bueno; aquí els teniu, dos amics, estiu, Cadaqués" que, segons ha afegit l'escriptora, han passat la nit a casa seva.





MÉS PAELLES





Les paelles sembla que estan molt presents a la vida de Pilar Rahola. Aquest 2021 ho ha tornat a fer i, en un racó "secret" de la Catalunya Nord, ha gaudit d'un bon arròs cuinat amb "xup xup", juntament amb Puigdemont - i la seva dona, Marcela Topor-, Dante Fachín, Toni Comín i Lluís Puig. A la festa presidencial, celebrada aquest dimarts, també hi han acudit altres convidats com: el vicepresident, Jordi Puigneró, el senador, Jami Matamala, el director de l'Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, la productora musical, Gemma Recoder o el diputat, Joan Canadell.





@Pilar Rahola







Al llarg de la trobada, també s'han cantat cançons dels mítics Sopa de Cabra o Lax'n'Busto, grups catalans amb una bona dosi d'energia i melancolia que han acabat d'amenitzar la festa. Finalment, com tots bons amics, s'han una fotografia de família que han compartit a les xarxes.





@PilarRahola