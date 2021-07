Les vacunes contra el Covid-19 no redueixen la mida del penis, tot i que "pot donar-se per altres raons"

El Cap de Servei d'Urologia de Ruber Juan Bravo 39 i coordinador de la Unitat de l'Home, François Peinado Ibarra, ha negat que les vacunes contra el Covid-19 redueixin la mida del penis, com així ho demostra la informació científica disponible a dia d'avui.





"La pèrdua de longitud de penis pot donar-se per altres raons com l'edat, l'augment de pes, cirurgia per càncer de pròstata, tabaquisme, l'ús de determinats medicaments, malaltia de la Peyronie o un altre tipus de malalties", ha dit.





@Unsplash





D'altra banda, prossegueix, la disminució de la gana sexual pot ser per la febre i el malestar general dels efectes secundaris de la vacuna i als factors psicològics, socials i biològics que han propiciat un increment de la disfunció sexual a causa de la por o l'ansietat provocats per la pandèmia.





"Tant la qualitat i la quantitat dels espermatozoides és sensible a nombrosos factors i per això estan en constant canvi. S'ha demostrat que les vacunes no influeixen de cap manera, ja que aquests factors estan subjectes a múltiples circumstàncies relacionades amb l'alleujament sexual, directament influenciat pels factors psicosocials provocats per la pandèmia ", ha detallat.