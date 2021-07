Argimon demana a Puigneró "complir les normes" després de reunir-se amb més de 10 persones

@Pilar Rahola





El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha defensat el seguiment de les mesures restrictives decretades per la cinquena de la pandèmia de coronavirus, també des de la classe política: "Tots, i evidentment més un responsable polític, han de complir les normes".





Ho ha dit aquest dimecres en comissió parlamentària en resposta a una pregunta d'el diputat dels comuns, David Cid, sobre una imatge del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, en una reunió de més de deu persones de bombolles diferents, sense distància social ni mascareta.





De fet, el grup dels comuns al Parlament ha registrat a la mesa una petició perquè Puigneró comparegui per explicar la seva assistència a un dinar al qual hi havia més del doble de persones del permès per les restriccions de la pandèmia.





A la imatge també apareix Puigdemont i la seva dona, Marcela Topor; el diputat de Junts Joan Canadell; els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig; la directora de festival Canet Rock, Gemma Recoder; el diputat d'EHBildu Jon Iñarritu, i l'empresari 'Jami' Matamala.





També surten el director de l'oficina de l'expresident Puigdemont a l'estranger Josep Lluís Alay; l'exsecretari general de Podem Catalunya Albano Dante Fachín, i l'exdiputada d'ECP Marta Sibina, entre altres, en un dinar organitzat per la periodista Pilar Rahola, que també apareix a la foto.