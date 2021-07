Fran Salgado: "Durant la pandèmia l'ONCE m'ha ajudat a tenir una vida nova"

Presentació Informe Grup Social ONCE 2020 / @Catalunyapress





Darrere dels números hi ha històries de persones de carn i ossos i la presentació de resultats en un any de pandèmia del Grup Social ONCE ha estat especial, perquè darrere hi ha persones ajudant a persones des de fa 82 anys, que es diu aviat, però això s'aconsegueix a base de constància i molta illusió.





UNA VIDA NOVA GRÀCIES A EL GRUP SOCIAL ONZE EN PLENA PANDÈMIA



Fran Salgado és una d'aquelles persones que cal conèixer i amb la que de seguida empatitzes. Una persona que amb la seva dona Carmen emociona escoltar. Fran es va afiliar a l'ONCE en plena pandèmia -2020- quan ja portava dos anys lluitant contra les seqüeles d'un greu accident de moto treballant com a missatger. Ell ho té clar i afirma davant Catalunyapress "a l'ONCE m'han ajudat, sense saber res de mi, tirat de mi. M'han tornat la illusió i l'esperança. M'han convertit en una persona autònoma i més sensible als problemes dels altres ".



Tot va començar amb un accident de moto mentre treballava que el va deixar durant molt de temps lligat a un llit d'hospital on "a poc a poc" vaig haver d'anar recuperant cada "os del meu cos" gràcies a les cures mèdiques, de la meva família i posteriorment de l'Institut Guttmann .



Els metges, explica Fran i la seva dona Carmen, "ens van dir que o no em recuperaria o em quedaria en una cadira de rodes i mireu-me ara". Tres anys després compta ple d'energia i irradiant agraïment "aviat tornaré a treballar, en un lloc adaptat gràcies a l'ONCE a la mateixa empresa on treballava però fent altres coses. Necessito treballar per relacionar-me amb els altres, per sentir-me bé amb mi mateix i contribuir a l'economia familiar. Gràcies a la integradora social de l'ONCE i els tècnics que m'han ensenyat a valer-me per mi mateix, ser autònom, tornaré a treballar".







Fran Salgado tornarà a treballar en un lloc adaptat pel Grup Social ONCE en la seva antiga empresa / @Catalunyapress





Fran és una de les 10.377 persones afiliades al Grup Social ONCE a Catalunya, cegues o amb discapacitat visual a les que "ni en pandèmia se'ls va tancar la porta, se les va seguir atenent", com ha volgut destacar Enric Botí, Delegat Territorial de la ONCE a Catalunya en la presentació de l'informe Valor Compartit del Grup Social ONCE 2020.



A Fran i la seva família se li ha acompanyat en tot el seu procés i ell mateix afirma "m'han ensenyat a manejar amb el bastó i m'he tornat més autònom. Sóc capaç de valer-me per mi mateix amb els ajuts que han posat a la meva disposició, tot i Carmen encara estigui recelosa i es preocupi en excés per la meva". Segons Salgado la seva dona vol que faci les coses en "deu minuts", "com treure de passeig al gos, però jo li contesto que em prendré el meu temps, crec que a poc a poc ella es tranquillitzarà i veurà que puc fer les coses d'abans però d'una altra manera".











EL GRUP SOCIAL ONCE va combatre la PANDÈMIA AMB MÉS INVERSIÓ SOCIAL I GENERANT MÉS OCUPACIÓ DE QUALITAT





Perquè ningú es quedés enrere en la difícil situació generada per la pandèmia del Covid-19 el Grup Social ONCE va mantenir la seva cobertura durant tot el 2020 amb una inversió social superior als 228 milions d'euros. A més d'intensificar la seva aposta per l'ocupació de qualitat amb la signatura d'un total de 332 de contractes indefinits a Catalunya. D'ells 254 van ser per a treballadors de Barcelona, 44 de Tarragona, 26 de Girona i 8 de Lleida.





Carmen venedora de el Grup Social ONCE i amb contracte indefinit / @Catalunyapress





Un d'aquests contractes fixos va ser per a Ma Carmen que no és cega ni té una discapacitat visual. Com ella mateixa diu "vull que la gent sàpiga que a l'ONCE no només ajuden a les persones cegues sinó a totes les persones amb discapacitat. Jo sóc un exemple d'això, que vaig tocar a la seva porta després de patir una discapacitat per fibromiàlgia. Vaig creure que no m'obririen la porta perquè no sóc cega, però em van donar treball i totes les facilitats del món perquè pogués treballar. Es van preocupar per mi i tot i la pandèmia han convertit el meu contracte en indefinit. a l'ONCE hi ha persones que ajuden a persones i sempre busquen una solució a qualsevol problema que els plantejo. Perquè l'ONCE no només ajuda a la gent amb discapacitat visual i jo sóc un exemple d'això i vull que tothom ho sàpiga. l'ONCE no et deixa tirada. Aquí la gent t'ajuda i es preocupa per tu".









ENRIC BOTÍ: "VOLEM QUE LA SOCIETAT SÀPIGA QUE HEM COMPLERT AMB ELS NOSTRES COMPROMISOS TAMBÉ A PANDÈMIA"





Enric Botí .Delegado Territorial d'el Grup Social ONCE a Catalunya / @Catalunyapress





Perquè en paraules d'Enric Botí, "l'estabilitat i la qualitat en l'ocupació també han de ser per a les persones amb discapacitat. Cal anar més enllà del sistema de prestacions i facilitar una feina on poder guanyar-nos la vida. En això se centra el Grup Social ONCE i en aquest 2020 hem generat gairebé un miler més de llocs de treball en plena pandèmia".





"La societat confia en nosaltres per complir amb els nostres objectius i volem dir-los que hem complert també en pandèmia. Durant el 2020 ens centrem a seguir generant confiança i seguretat a la nostra plantilla amb la conversió en indefinits de 332 treballadors i treballadores i generant més d'un miler de noves oportunitats laborals dins el Grup, una demostració que per a nosaltres la generació d'ocupació, i sobretot, els llocs de treball de qualitat, és un objectiu, una finalitat en si mateixa, una necessitat de seguir generant oportunitats de vida "va afirmar Botí.



I això és precisament el que ha aconseguit Carme, com a venedora de cupons socials: "Em van donar una oportunitat, l'he aprofitat i estic molt agraïda". Tot i que en paraules de Botí cada treballadora amb contracte indefinit "ha treballat per aconseguir-ho, se l'ha guanyat amb el seu esforç, perquè quan cada un posa de la seva part s'aconsegueixen les coses i Ma Carmen s'ha guanyat el seu lloc, treballant molt".



No en va el Grup Social ONCE va tancar el 2020 mantenint 69.973 treballadors. Dels quals 6.697 reben cada mes un sou pel seu treball en el Grup Social ONCE a Catalunya. D'ells 40.482 tenen algun tipus de discapacitat i 29.809 són dones, aconseguint així ser el primer generador d'ocupació mundial de persones amb discapacitat i complint el principi d'igualtat i paritat en matèria de gènere.



A més durant el 2020 es van convertir 3.433 contractes en indefinits dins el Grup, 857 com a venedors de la loteria social i 2.576 treballant dins del grup d'empresa social Ilunion. A Catalunya 332 van aconseguir els seus contractes fixos, 79 venedors i 253 treballadors d' Ilunion.



També cal destacar que gràcies al Grup Social ONCE durant el 2020, 8.887 persones van trobar feina fora o dins de Grup, gràcies a la intermediació de la Fundació ONCE , que en els últims 10 anys, ha impulsat globalment la creació de 81.237 llocs de treball a un ritme de més de 22 llocs de treball diaris. I penseu que darrere d'aquestes xifres hi ha persones reals com Ma Carmen i Fran, amb històries reals commovedores.











CAIGUDA D'INGRESSOS PERÒ INVERSIÓ EN UN FUTUR D'ECONOMIA CIRCULAR













El necessari cessament d'activitat pel confinament obligatori provocar, que per primera vegada en 82 anys d'història del Grup Social ONCE, els venedors de la loteria social haguessin de marxar a casa i se suspengués el sorteig tradicional del cupó. Sumat tot a un lent retorn de la població als carrers i ciutats, els posteriors tancaments i confinaments parcials van passar factura als ingressos de l'any 2020.



Les vendes es van retallar en un 28%, és a dir , es van deixar d'ingressar en l'àmbit d'estat 1.615,2 milions d'euros, que no va ser superior per l'extraordinària acollida dels venedors als carrers i la recuperació dels sortejos a partir del 15 de juny.



Una cosa que també va succeir amb les empreses socials Ilunion, que van situar la seva facturació a la fi de 2020 en un total de 819.300.000, amb una rebaixa d'un 16,3% respecte a l'exercici anterior.



Malgrat que aquests resultats adversos el Grup Social ONCE va destinar globalment 228.300.000 a inversió social destinades a persones cegues o amb una altra discapacitat, una demostració més de la gestió d'una loteria responsable, social i segura.



Dels ingressos procedents de la venda de loteria social, el 55% es va destinar al pagament de premis, el 24,6% a pagar sous i seguretat social dels venedors, el 13,1% a altres despeses de canals de joc i un 11, 9% a inversió social.



I en la consecució del seu objectiu més important durant la pandèmia el Grup Social ONCE va facilitar atenció personalitzada, en els moments més durs de les nostres vides, a 2.139 persones que van perdre la vista en 2020 i que volen seguir demostrant que són capaços, de les quals 305 es van afiliar a l'ONCE a Catalunya.



A més 1.166 estudiants cecs catalans - 7.400 a tot Espanya- van seguir el seu curs escolar amb la inclusió a les aules, com els seus companys gràcies a un ampli desplegament de serveis socials, educatius i culturals. I es van lliurar a casa 181 gossos pigalls adaptant el protocol als requisits de la pandèmia.



La Fundació ONCE va aprovar 2.010 projectes i formació, accessibilitat i ocupació per a persones amb discapacitat, sota la gestió de moltes petites organitzacions de tot el territori, fins a un total de 83.900.000 d'euros. Dels quals 62,5 es van destinar a projectes d'ocupació i formació i 21,1 a accessibilitat i innovació. De fet a Catalunya van rebre aquest ajut 131 entitats socials.



Pel que comporta a Ilunion es va invertir un total de 46,6 milions d'euros en la millora de la capacitat productiva, renovació, innovació i futur amb la creació d'una nova divisió d'economia circular. Perquè el Grup Social ONCE està sempre pendent de l'"actualitat i vol participar de l'avantguarda de l'economia, des de l'economia social" en paraules d'Enric Botí. Un treball que es duu a terme a través de 50 línies de negoci agrupades en 6 divisions i 500 centres de treball a Espanya, amb creixement internacional a Llatinoamèrica i Portugal. De fet a Catalunya compta amb 38 centres, 21 d'ells centres especials de treball i amb presència a totes les províncies catalanes.











L' INVISIBLE GRA DE SORRA A FAVOR DE LA SOCIETAT





Camió de la bugaderia ILUNION a Sant Boi de Llobregat / @Catalunyapress





I entre les històries que mereixen veure la llum també cal comptar que durant la pandèmia la "solidaritat" dins i cap a fora del Grup Social ONCE es va materialitzar en qüestions vitals.



L'ONCE va posar a disposició de tots els hospitals de Catalunya les seves bugaderies socials, on persones amb discapacitat, es van convertir en herois invisibles essencials. Ells es van ocupar de rentar i desinfectar molts llençols i material de les habitacions que van ocupar pacients covid o van usar personal sanitari en primera línia de batalla. Ho van fer convençuts que la seva tasca era necessària i van voler posar el seu particular granet de sorra cap a una societat que "sempre ens ajuda".



La família del Grup Social ONCE va cuidar dels seus afiliats que viuen sols en els seus domicilis i dels seus afiliats majors en residències. De tots i cada un d'ells en el que van necessitar: compres, ajuda psicològica, voluntariat, etcètera.



Els venedors van comptar i compten amb totes les mesures sanitàries que són necessàries i més. Màscares, EPI i gels que també van arribar a moltes associacions de discapacitats gràcies a la solidaritat del Grup Social ONCE.



L'equip de voluntaris va créixer, molts d'ells joves amb ganes d'ajudar en el que es necessitava i podien. Sortint a la llum una generació de joves solidaris.







#LAILUSIONPUEDECONTODO







Miguel Carballeda. President de Grup Social ONCE.





El Grup Social ONCE, amb els seus 82 anys d'història, es reinventa també a través d'ONCELIO que explica la història d'aquesta històrica entitat única al món. Perquè Oncelio té un somni: "vol convertir-se en el distintiu social i econòmic dins i fora de les nostres fronteres".



En paraules del President de Grup Social ONCE, Miguel Carballeda Piñeiro "el nostre lema #LaIlusiónPuedeConTodo es va convertir en 2020 en un veritable crit de guerra, de lluita, de baralla, de futur, per a un grup que complirà aviat 83 anys de vida i que, gràcies als seus pilars ètics solvents i la seva gestió responsable, ha pogut afrontar la realitat amb garanties de futur per a la Institució i els que la componen, així com estendre la solidaritat, un cop més als que ens necessiten ".



Afegint Carballeda: "Ens centrem a cuidar, protegir els que podien tenir una realitat més difícil, com fem sempre. En garantir la continuïtat de la nostra organització i dels seus treballadors". A més "ens vam proposar mirar cap endavant amb una imatge renovada, plena de color a través del nostre símbol, el nostre" Oncelio ", per englobar a tots: El groc i el verd històric de l'ONCE, el vermell de la Fundació ONCE, el blau d'Illusió i el blanc del nostre bastó, símbol mundial de mobilitat".













"Oncelio és una manera de simbolitzar i expressar uns valors que tenen com a aspiració la confiança de la ciutadania, la rellevància, la familiaritat i el lideratge social. Una forma d'anar per la vida amb illusió i unitat, esforç, constància, per mostrar qui som i que fem per a tots com a part activa de la ciutadania, com un més. Per la necessitat de fer partícip a la societat de la situació per la qual el Grup Social ONCE ha transitat durant l'any 2020, any marcat per la pandèmia del coronavirus " ha asseverat el president de l'ONCE.