Catalunya és la segona CCAA on més ha baixat l'atur, amb una caiguda del 12,28%

@ep





L'atur a Catalunya ha baixat en 21.200 persones el segon trimestre d'aquest any, i la taxa d'atur ha disminuït fins al 12,28% --respecte el 12,9% de fa tres mesos--, amb un total de 478.500 aturats .





Catalunya és la segona comunitat autònoma en què més ha baixat l'atur respecte al trimestre anterior, per darrere de la Regió de Múrcia (22.200) i per davant d'Andalusia (19.800), segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





En el conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en 110.100 persones en el segon trimestre, fet que suposa un descens del 3,01%, i la taxa d'atur s'ha situat en el 15,26% --respecte el 15,98 % de fa tres mesos--, amb 3.543.800 aturats.