Tretze detinguts en el dispositiu contra narcopisos a l'Hospitalet

El dispositiu que els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dimecres contra els narcopisos a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) s'ha saldat amb 13 persones detingudes i dues més investigades.





@mossos





Els agents han registrat 14 locals i habitatges --tres a Barcelona i la resta en l'Hospitalet-- i han desmantellat nou punts de venda de cocaïna, informen els Mossos en un tuit.





També han desmantellat una plantació de marihuana amb 275 plantes, en què fonts policials han qualificat de "possiblement del dispositiu més important" contra el narcotràfic que hi ha hagut a la ciutat, per la quantitat de registres i detencions.





Per a aquest dispositiu s'ha activat un helicòpter de Mossos i la unitat de drons "per assegurar el perímetre i evitar que escapin per les teulades" davant el desplegament policial.





També han participat agents d'ordre públic de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), patrulles de seguretat ciutadana i la unitat canina.