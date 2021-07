Mor un nen palestí d'11 anys per trets de les forces israelianes a Cisjordània

Mohamed a l'Alaami, un nen palestí de 11 anys, ha mort aquest dimecres després de rebre un tret al pit de les forces israelianes quan viatjava en un cotxe amb la seva família camí de la ciutat de Beit Ummar, a Cisjordània.





Assentament israelià a Cisjordània @ep





El menor va resultar greument ferit a conseqüència del tret que va rebre i tot i que va ser traslladat d'urgència a l'Hospital de A l'Ahly a Hebron, va morir poc després, ha informat l'agència palestina de notícies Wafa.





Els responsables de l'escola a la qual assistia el petit l'ha qualificat de "màrtir", mentre que el Ministeri d'Educació ha condemnat la seva mort i ha tornat a fer una crida a la comunitat internacional ia les organitzacions de drets humans perquè "posin fre a aquestes abusos contra els nens i els estudiants de tot el país ".





Per la seva banda, l'Exèrcit d'Israel ha anunciat, a través del seu perfil de Twitter, una investigació per la mort de el menor palestí com a resultat d'un "tiroteig" en el marc d'un enfrontament entre les forces israelianes i presumptes "sospitosos".





"L'Exèrcit va identificar aquest dimecres a diversos sospitosos que van sortir de vehicles prop d'un lloc militar, a l'entrada de Beit Ummar. Els soldats van observar els sospitosos que semblaven estar cavant a terra", ha relatat l'Exèrcit.





Així, ha afegit que després d'observar a aquestes persones, un grup de les forces israelianes es va acostar a "inspeccionar l'àrea" i "va identificar dues bosses, una de les quals contenia el cos d'un nadó acabat de néixer". "Poc després, les forces van detectar un vehicle que viatjava a prop i van pensar que era el mateix vehicle en què viatjaven els sospitosos d'aquests fets", ha explicat.





"L'Exèrcit va iniciar un procediment d'arrest, que va incloure avisos i trets a l'aire. El vehicle no es va aturar i un dels membres de les forces israelianes va disparar a les rodes per aturar-lo", ha explicat l'Exèrcit d'Israel, després del que ha insistit que els fets, en els quals hauria mort el menor palestí, s'estan investigant.





La nit de dimarts un altre ciutadà palestí de 41 anys va morir també durant enfrontaments amb les forces israelianes, una sèrie altercats en diversos punts de Cisjordània que van deixar també a el menys 200 ferits.





Aquesta víctima va rebre un tret de bala a la ciutat de Beita, a sud de Nablus, segons fonts de seguretat palestines. L'Exèrcit d'Israel va confirmar que un soldat va disparar a un palestí ja que s'havia acostat "ràpidament" als agents mentre sostenia "un objecte identificat com una barra de ferro".





Aquests incidents es produeixen poques hores després que l'ONG Human Rights Watch (HRW) acusés tant a Israel com a grups armats palestins d'haver comès possibles crims de guerra durant els combats de maig a la franja de Gaza, que es van saldar amb 260 palestins , inclosos prop de 130 civils --entre ells 66 nens--, morts, segons dades de Nacions Unides.





Per la seva banda, les autoritats israelianes van confirmar la mort de dotze civils, inclosos dos nens, una dona índia i dos ciutadans filipins, mentre que diversos palestins van morir a Gaza per l'impacte de projectils disparats des de l'enclavament.