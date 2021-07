La filla d'Olga Moreno ha hagut d'anar al psicòleg després de l'emissió del documental de Rocío Carrasco

Tothom sabia que Olga Moreno hauria enfrontar-se a una sèrie de preguntes una mica incòmodes quan sortís de 'Supervivientes 2021', el que ningú imaginava és que seria en un plató de televisió de la mateixa cadena on han donat veu a Rocío Carrasco. Tot i això, la guanyadora del reality s'asseia aquest dimecres disposada a callar boques i a explicar la seva veritat, el que ella ha viscut i per descomptat, desmentir tot allò que ha dit la filla de la Jurat que és mentida.





Olga Moreno @ep





A la pregunta de què va fer quan es va assabentar de l'episodi tan desagradable que va ocórrer entre mare i filla, Olga ho ha deixat molt clar: "El que vaig fer va ser estar amb ella. No puc dir una altra cosa", una resposta una mica simple. Com també quan ha confessat que el tema de l'absència de David Flores en el casament de la seva mare va per judici, o quan ha assegurat que demanaria perdó a Carrasco: "Sí, se les demanaria, però vinc a parlar del que he viscut jo ".





El que sí que deixava clar la supervivents és que ella l'únic que ha fet és donar calor a dos nens que no són els seus fills, cosa que li ha sortit del cor i que tornaria a fer: "Jo l'únic que he fet en aquests anys és donar-li molt d'amor a uns fills que no són meus, ho tornaria a fer. M'hauria agradat que la seva mare hagués estat aquí sempre, per a nosaltres hauria estat molt més fàcil. no perdo l'esperança, espero que obri els ulls i vegi que seus fills hi són. sempre ho he dit, sempre he remat a favor que aquest acostament es produís. No sé si serà més fàcil o menys fàcil ara ".





Si hi ha hagut un moment en el que més ens impressionava l'entrevista d'Olga Moreno era quan aquesta confessava que la seva filla Lola havia estat una de les més afectades pel documental de Rocío Carrasco: "La meva filla de 8 anys ha anat al psicòleg pel documental de Rocío Carrasco "i és que la petita es va quedar molt impressionada al veure els famosos cartells del seu pare pel carrer.





El programa ha acabat amb unes declaracions d'Olga Moreno que ens han cridat molt l'atenció i és que li ha estès la mà a Rocío Carrasco com ningú imaginava: "Rocío Carrasco sap que té el meu telèfon i em pot trucar sempre que sigui per ajudar a ajuntar ".