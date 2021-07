Deixar de fumar després de ser diagnosticat de càncer de pulmó pot allargar la vida del pacient

Un estudi prospectiu de cohorts ha descobert que deixar de fumar després del diagnòstic d'un càncer de pulmó de cèl·lules no petites en fase inicial pot alentir la progressió de la malaltia i reduir la mortalitat, segons publiquen els investigadors a la revista 'Annals of Internal Medicine '.





Atès que aproximadament la meitat dels fumadors segueixen fumant després que se'ls diagnostiqui un càncer de pulmó, aquests resultats suposen una oportunitat per millorar la supervivència global i lliure de progressió en aquest tipus de càncer.





@ep





Més del 80% dels pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites tenen antecedents de tabaquisme, i aproximadament la meitat són fumadors en el moment de la diagnosi. Hi ha poques proves que deixar de fumar pugui millorar la supervivència, de manera que molts pacients poden pensar que és massa tard per deixar-ho una vegada que els han diagnosticat el càncer de pulmó.





Investigadors de l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer, l'agència especialitzada en càncer de l'Organització Mundial de la Salut, en col·laboració amb el Centre Nacional d'Investigació Mèdica d'Oncologia NN Blokhin de Rússia, van reclutar a 517 adults que fumaven en el moment de l' diagnòstic de càncer de pulmó de cèl·lules no petites en fase inicial en dos centres de Moscou (Rússia) per determinar si deixar de fumar després de la diagnosi afecta el risc de progressió de la malaltia i a la mortalitat.





Els participants van ser entrevistats a l'inici de l'estudi per conèixer els seus antecedents mèdics i d'estil de vida, incloses les característiques del tumor, i la quantitat de tabac que havien fumat al llarg de la seva vida, i després es va fer un seguiment anual durant una mitjana de 7 anys per a registrar qualsevol canvi en la seva conducta de fumar, els tractaments i l'estat de la malaltia.





Dels 517 pacients que fumaven quan se'ls va diagnosticar càncer de pulmó, menys de la meitat va deixar de fumar (44,5%) i molt pocs van recaure. Els pacients que van deixar de fumar tenien més probabilitats de viure més temps en general (6,6 anys enfront de 4,8. Anys), viure més temps sense càncer de pulmó (5,7 enfront de 3,9 anys) i tenir un temps més llarg fins a la mort per càncer de pulmó (7,9 enfront de 6 anys).





Segons els autors, aquests resultats demostren que, fins i tot després d'haver estat diagnosticat de càncer de pulmó, segueix sent molt beneficiós deixar de fumar. Els metges haurien de conscienciar als seus pacients amb càncer de pulmó que deixar de fumar pot allargar la vida en general i allargar la vida sense recidiva del càncer, assenyalen els autors.