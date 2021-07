Una jove madrilenya està demanant ajuda per pagar una pròtesi que li permeti tornar a caminar

La jove madrilenya Yosmely Leal Zambrano ha llançat un crowdfunding per obtenir una pròtesi no convencional que li permeti tornar a caminar, ha informat la de plataforma GoFundMe.





Ha estat sotmesa a quimioteràpies des de novembre de l'any 2020 i el passat 26 de maig va ser operada per extreure-li un tumor, on li van treure part del fèmur.





Yosemli Leal @ep





"L'any passat vaig ser diagnosticada amb osteosarcoma condroblástico maligne de genoll esquerra", ha explicat la jove que busca aconseguir finançament per obtenir una pròtesi no convencional de genoll esquerre per caminar amb normalitat.





La protagonista de la campanya, té la cama immòbil i un espaiador al genoll que no li permet doblegar ni col·locar el seu peu al pis pel fet de no tenir os.





"Tot i que ja em van declarar lliure de la malaltia he de continuar amb dos mesos més de quimioteràpies. Però per finalitzar he de tornar a operar-me i per això necessito una pròtesi no convencional de genoll esquerra per així tornar a caminar amb normalitat", ha indicat Yosmely.





La jove pot continuar en aquesta situació només per sis mesos, per això, ha assegurat que ha de ser operada abans de desembre de 2021. "Avui vinc amb el cor a demanar-los que m'ajudin per poder costejar la pròtesi, que té el preu de 7.800 euros. La meva família no compta amb els recursos necessaris per cobrir sols la suma", ha conclòs l'autora de la campanya.