Venen un poble rural a Lleida per 990.000 euros

Un poblat rural d'antiga construcció situat al terme municipal de Camarasa (Lleida) ha sortit a la venda al portal immobiliari Fotocasa per 990.000 euros.





És un poblat de 1.800 metres quadrats a la serra de Montsec que compta amb set cases de diferents superfícies i construccions annexes, piscina, pista de tennis, jardins, zones de bosc i horts, informa Fotocasa aquest dijous en un comunicat.





En venda @ep





El complex, construït al voltant de 1930, necessita una reforma per entrar a viure i els seus actuals propietaris recomanen la compra com una inversió per obrir un negoci turístic rural.





La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, Maria Matos, ha assegurat que després de la pandèmia de coronavirus s'ha notat un èxode de les grans ciutats a nuclis urbans més llunyans però assequibles, "una fugida al camp ja ho rústic sense precedents, després de haver vist durant anys com les grans urbs adquirien cada vegada més protagonisme en la demanda d'habitatge ".





Matos ha afegit que calen mesures i polítiques de condicionament de telecomunicacions, perquè les zones rurals disposin de serveis principals "com una bona connexió a Internet, que permeti desenvolupar el teletreball amb normalitat".





"Aquest aspecte podria impulsar la tan anhelada repoblació de l'Espanya buidada", ha remarcat la directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa.





Les dades de l'portal immobiliari reflecteixen que, durant el confinament, la recerca de finques rústiques va ser la que més va créixer, amb un 46% més respecte a abans de la pandèmia.





TIPUS D'HABITATGE DEMANDADA





Durant bona part del 2020, els tipus d'habitatge més demandats en els municipis de la província de Madrid van ser la casa adossada (86%), la finca rústica (72%), la casa-xalet (40%) i l'àtic (40 %).





En els municipis de la província de Barcelona, les tipologies més buscades van ser els apartaments (52%), la casa-xalet (49%), la casa adossada (30%) i les finques rústiques (22%).





El portal ha precisat que la pandèmia també ha impulsat el teletreball en molts sectors, provocant que molts ciutadans s'hagin plantejat un canvi de residència.





Les últimes dades de Fotocasa Research mostren que més d'un 30% dels treballadors que tenen perspectiva de teletreballar de forma completa, més de 3 dies a la setmana, i creuen que podran fer-ho a llarg termini, s'han plantejat un canvi de residència, i les zones que els resulten més atractives són els espais rurals (45,5%) i les zones de costa (33,4%).