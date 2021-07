Sánchez assegura que "Espanya és la nació que més ha vacunat entre els 50 països més poblats del món"

Pedro Sánchez @ep





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dijous, en una roda de premsa per fer un balanç del curs polític, que Espanya compta ja amb la "medalla d'or" en vacunació contra el coronavirus, si bé ha demanat no abaixar la guàrdia davant el virus.





I és que, segons l'informe publicat aquest dimecres pel Ministeri de Sanitat, el 55,7 per cent de la població espanyols (26.420.097 persones) ja ha rebut la pauta completa de vacunació contra el Covid-19 i 31.315.140 persones una dosi.





"Espanya és la nació que més ha vacunat entre els 50 països més poblats del món, situant-se per davant del Regne Unit, Estats Units, França o Alemanya, per la qual cosa podem dir que té la medalla d'or de la vacunació", ha emfatitzat el president de Govern.





No obstant això, i després de destacar que aquest èxit és gràcies als ciutadans espanyols, els que han acudit de manera "ordenada i solidària" a vacunar-se, Sánchez ha recordat que la pandèmia "no ha acabat", que el virus "segueix aquí" i continua "amenaçant" la forma de viure.





"Demano a la població que fem un esforç més, tot i que sé que és difícil perquè està sent dura i llarga aquesta lluita contra la pandèmia, però no podem baixar la guàrdia en aquest moment", ha recalcat el president de Govern per assegurar que la crisi del coronavirus ha evidenciat que quan la societat espanyola s'uneix "podem aconseguir tot el que ens proposem".