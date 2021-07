Alerta per la presència de salmonel·la en els fuet i secallones elaborats per Caula Aliments

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), dependent de el Ministeri de Consum, ha alertat de la presència del bacteri salmonel·la en fuet i secallona elaborats per l'empresa Caula Aliments SL, anteriorment denominada Embotits Caula SL.





Recurs fuet @ep





En una nota informativa publicada ahir 28 de juliol i recollida per Facua, l'Aesan ha assenyalat que estan afectats per l'ordre de retirada del mercat tots els lots i presentacions de tots dos productes. Les marques comercials sota les que es distribueixen són Caula, Basso, Llorens, Zabaleta, Iki, Vima, El Andalús, Casa Ramon, Spaña Sol, Li Català i Orgull.





La Aesan ha tingut coneixement d'aquesta alerta a través d'una notificació traslladada per les autoritats sanitàries de França a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), en la qual s'informa d'un brot de amb diversos afectats per salmonel·la entèrica serotip Typhimurium durant els mesos de juny i juliol a França, "presumptament associat a el consum del producte comercialitzat amb el nom de fuet i elaborat per Caula Aliments".





Després de les primeres investigacions, l'Aesan informa que l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) ha ordenat la retirada del mercat dels productes afectats i assenyala que a Espanya de moment no consta cap cas notificat associat a aquesta alerta.





"Si bé els productes implicats en el brot de França, no s'han distribuït a Espanya, per l'aplicació del principi de precaució", afirma l'Agència, s'ha decidit retirar productes elaborats en la mateixa línia de producció que s'han distribuït a Àustria , Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Irlanda, Lituània, Letònia, Països Baixos, Polònia, Andorra i Guinea Equatorial, i, dins d'Espanya, al menys a Catalunya, Galícia, Madrid i Navarra.





La Aesan ha traslladat l'alerta a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) i als Serveis de la Comissió a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), "amb l'objectiu que verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització ".





L'Agència recomana als usuaris que tinguin un dels productes afectats per l'alerta en les seves llars que s'abstinguin de consumir-i els tornen a punt de compra.





La presència de salmonel·la entèrica serotip Typhimurium en els aliments pot suposar riscos per a la salut de les persones que els consumeixen, principalment diarrea, vòmits acompanyats de febre i mal de cap.