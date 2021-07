Aquests són els 163 municipis afectats pel toc de queda a Catalunya

Canaletes durant el toc de queda @ep





La Generalitat ha reduït a 162 la llista de municipis on decreta un confinament nocturn d'1 a 6 de la matinada una setmana més, després d'avalar aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la seva petició de pròrroga, que estarà vigent fins al 6 d'agost.





Dels 162, hi ha 136 amb més de 5.000 habitants i una incidència acumulada de la pandèmia igual o superior a 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en els últims set dies, i 26 no compleixen aquests indicadors però estan envoltats de localitats que compleixen aquests paràmetres :





**ACTUALITZACIÓ: Catalunya eleva a 163 els municipis amb toc de queda afegint Castell-Platja d'Aro





ALCOVER.





ALELLA.





ALPICAT.





AMPOSTA.





ARENYS DE MAR.





Arenys de Munt.





ARGENTONA.





BADALONA.





BADIA DEL VALLÈS.





BALAGUER.





BARBERÀ DEL VALLÈS.





BARCELONA.







BEGUES.





BIGUES I RIELLS.





BLANES.





CALDES DE MONTBUI.





CALELLA.





CALONGE I SANT ANTONI.





CAMBRILS.





CANET DE MAR.





CANOVELLES.





CAPELLADES.





CARDEDEU.





CASSÀ DE LA SELVA.





CASTELL - PLATJA D'ARO





CASTELLAR DEL VALLÈS.





CASTELLDEFELS.







CELRÀ.





CERDANYOLA DEL VALLÈS.





CORBERA DE LLOBREGAT.





CORNELLÀ DE LLOBREGAT.





CUBELLES.





CUNIT.





DOSRIUS.





EL MASNOU.





EL PRAT DE LLOBREGAT.





EL VENDRELL.





ESPARREGUERA.





ESPLUGUES DE LLOBREGAT.





FIGUERES.





GAVÀ.





GIRONA.





GRANOLLERS.





LA BISBAL D'EMPORDÀ.





LA CANONJA.





LA GARRIGA.





LA LLAGOSTA.





LA ROCA DEL VALLÈS.





LA SELVA DEL CAMP.





LA SEU D'URGELL.





L'AMETLLA DE MAR.





L'ARBOÇ.





FRANQUESES DEL VALLÈS.





L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.





LLAGOSTERA.





LLEIDA (excloses les EMD DE SUCS I RAIMAT).





LLINARS DEL VALLÈS.





LLORET DE MAR.





MAÇANET DE LA SELVA.





MALGRAT DE MAR.





MARTORELL.





MASQUEFA.





MATARÓ.





MOIÀ.





MOLLERUSSA.





MOLLET DEL VALLÈS.





MONTCADA I REIXAC.





MONTGAT.





MONTMELÓ.





MONTORNÈS DEL VALLÈS.





MONT-ROIG DEL CAMP.





NAVARCLES.





PALAFOLLS.





PALAFRUGELL.





PALAMÓS.





PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.





PALLEJÀ.





PARETS DEL VALLÈS.





PREMIÀ DE DALT.





PREMIÀ DE MAR.





REUS.





RIPOLLET.





RIUDOMS.





Roda de Berà.





RUBÍ.





SABADELL.





SALLENT.





SALOU.





SANT ADRIÀ DE BESÒS.





SANT ANDREU DE LA BARCA.





SANT ANTONI DE VILAMAJOR.





SANT BOI DE LLOBREGAT.





SANT CUGAT DEL VALLÈS.





SANT ESTEVE SESROVIRES.







SANT FELIU DE GUÍXOLS.





SANT FELIU DE LLOBREGAT.





SANT FOST DE CAMPSENTELLES.





SANT FRUITÓS DE BAGES.





SANT JOAN DE VILATORRADA.





SANT JOAN DESPÍ.





SANT JUST DESVERN.





SANT PERE DE RIBES.





SANT POL DE MAR.





SANT QUIRZE DEL VALLÈS.





SANT VICENÇ DE CASTELLET.





SANT VICENÇ DELS HORTS.





SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.





SANTA COLOMA DE FARNERS.





SANTA COLOMA DE GRAMENET.





SANTA CRISTINA D'ARO.





SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.





SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.





SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.





SARRIÀ DE TER.





SENTMENAT.





SOLSONA.





TARRAGONA.





TERRASSA.





TIANA.





TORDERA.





TORRELLES DE LLOBREGAT.





TORROELLA DE MONTGRÍ.





TOSSA DE MAR.





ULLDECONA.





VACARISSES.





VALLIRANA.





VALLS.





VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT.





VIDRERES.





VILADECANS.





VILADECAVALLS.





VILAFRANCA DEL PENEDÈS.





VILANOVA DEL VALLÈS.





VILANOVA I LA GELTRÚ.





VILA-SECA.





VILASSAR DE DALT.





VILASSAR DE MAR.





-Municipis AFECTATS SENSE COMPLIR INDICADORS:





ABRERA.





CABRERA DE MAR.





CABRILS.





CALDES D'ESTRAC.





CASTELLBISBAL.





CERVELLÓ.





EL PAPIOL.





PALMELL DE CERVELLÓ.





L'AMETLLA DEL VALLÈS.





LLIÇÀ D'AMUNT.





LLIÇÀ DE VALL.





MARTORELLES.





MOLINS DE REI.





OLESA DE MONTSERRAT.





OLIUS.





PINEDA DE MAR.





POLINYÀ.





SANT ANDREU DE LLAVANERES.





SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.





SANT VICENÇ DE MONTALT.





SANTA MARIA DE MARTORELLES.





SANTA SUSANNA.





TEIÀ.





ULLASTRELL.





VALLROMANES.





VINYOLS I ELS ARCS.