Cs acusa d'"inductors" a Aragonès i Giró: "Insistirem davant del TSJC" perquè els "persegueixi" pels avals

El líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusat aquest dijous de "cooperadors necessaris" i "inductors" al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i al conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, a compte dels avals de l'Institut Català de Finances (ICF) per a les fiances que el Tribunal de Comptes reclama excàrrecs d'el Govern encausats per l'acció exterior de l'Executiu català.





En una entrevista a Onda Cero, el dirigent de la formació taronja ha assenyalat que "insistiran davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè persegueixi els principals responsables" que, al seu parer, són els dos mandataris en major mida.





Carlos Carrizosa @ep





La Fiscalia Superior de Catalunya va obrir aquest dimecres, arran d'una denúncia presentada pel propi Carrizosa, una investigació sobre els avals de l'ICF. La denúncia també incloïa al Govern, per aprovar el decret llei que ha creat un fons complementari de Riscos de 10 milions d'euros.





Això sí, i encara que Cs considerés a l'actual Govern "cooperador necessari", en el decret d'incoació de diligències el fiscal va ordenar arxivar la denúncia per a les persones que siguin afectades perquè en aquest cas la competència és d'una investigació judicial.





"El esperàvem perquè és molt rar que amb diners públics es vulgui afermar els diners públics que van robar uns senyors. És tan evident que l'ICF aquests 10 milions els té per a uns fins determinats, per finançar autònoms i pimes. No m'estranya que el Ministeri Fiscal hagi dit: Això ho investiguem ", ha sostingut.





Preguntat sobre la possibilitat que la Fiscalia aprecia indicis de delicte en els avals de l'ICF, Carrizosa ha assenyalat que "seria molt greu" perquè comportaria un delicte de malversació, que preveu "penes importants".





Així mateix, Carrizosa també espera que el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya es pronunciï aviat i emeti el seu dictamen explicant si el decret de la Generalitat "s'adequa a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya".