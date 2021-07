Salut espera arribar a una "estabilització" d'hospitalitzacions aquest cap de setmana

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha confiat aquest dijous a assolir aquest cap de setmana una "estabilització" dels ingressos hospitalaris en planta en aquesta cinquena onada de coronavirus.





En roda de premsa, ha dit que s'ha arribat al pic de contagis i s'està "descendint a bon ritme", ha confiat a arribar al pic assistencial en planta aquest cap de setmana i que en el termini d'una setmana es pogués arribar a l' pic en ingressos a UCI.





Josep Maria Argimón @ep





Argimon ha explicat que s'ha ofert unes 150.000 dosis de vacuna per a la setmana, de les que ja s'han citat unes 67.000 persones, pel que ha dit que queden "cites per cobrir".





El conseller ha fet una especial crida a la vacunació de les embarassades, al tenir aquesta onada una major incidència sobre els joves, i ha subratllat que "no és que el risc hagi canviat", sinó que l'onada afecta més els joves.





Preguntat per la resolució de Servei Català de la Salut (CatSalut) que reserva la capacitat assistència a l'atenció urgent, emergent i clínicament inajornable, ha defensat que és la mateixa que en la primera i segona onada i ha recordat que a finals de juliol i agost no és el període amb més operacions i proves diagnòstiques programades.





Així mateix, ha esperat a que no s'hagi de "tocar vacances" dels professionals sanitaris, més enllà dels que pugui estar acordat, i ha dit que qualsevol ajornament estarà molt lligat als centres, ja que cada un és una realitat.





Preguntat per si és partidari d'una vacunació obligatòria als sanitaris, ha afirmat que, com assenyala el comitè de bioètica català, és més de la "persuasió que de l'obligació", i ha fet una crida a la responsabilitat de la població i ha afegit que si es treballa en un entorn sanitari o residencials és important estar vacunat.





Argimon, també preguntat per si Catalunya és partidària del certificat covid per entrar a bars i restaurants, ha dit que el certificat no pot ser "discriminatori", pel que ha advocat per plantejar-s'ho quan tota la població hagi tingut oportunitat de vacunar-se.