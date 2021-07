Una nena de 10 anys mor per la pesta bubònica als Estats Units

Bacteri causant de la pesta @wikipedia





Una nena de 10 anys va morir a causa de la pesta aquest mes a la primera mort de Colorado (Estats Units) relacionada amb la malaltia transmesa per insectes des 2015. La seva mort es produeix quan el Departament de Salut de Colorado va confirmar casos en sis comtats de l' estat.





No s'ha revelat la identitat de la nena, estudiant de quart grau de l'escola primària Sunnyside a Durango, comtat de la Plata. Va morir el 5 de juliol. "Els professionals mèdics i de la salut estan intentant localitzar on va contraure la malaltia", va escriure Angela Fountain de l'Extensió de CSU de l'comtat de la Plata en un correu electrònic obtingut per The Durango Herald. "En aquest moment, això encara es desconeix".





El forense del comtat de la Plata, Jann Smith, va confirmar que la nena tenia un cas sospitós de pesta.





El Departament de Salut Pública i Medi Ambient de Colorado va iniciar una investigació epidemiològica sobre el cas. "Estem molt tristos per la pèrdua d'aquest jove del Colorado i el nostre més sentit condol per a la família", va dir la Dra. Jennifer House, de el departament de salut.