El Sindicat de Periodistes vol una "solució negociada" als acomiadaments de Betevé

@EP

El Sindicat de Periodistes (SPC) ha enviat aquest dijous un comunicat en el qual defensa la necessitat d'una "solució negociada" als nou acomiadaments de Betevé que el director de la cadena, Sergi Vicente, va anunciar el passat 23 de juliol.





En la línia de l'informe publicat aquest dimecres pel Comitè d'Empresa de la televisió, el sindicat considera que s'han rebatut els arguments del director de l'emissora municipal. Així mateix, el SPC considera que "no hi pot haver un diagnòstic unilateral" i demana "buscar el consens" per trobar "sortides conjuntes" al conflicte.





El sindicat també apel·la al Consell d'Administració de Betevé, qui, segons el reglament de la cadena, té competències per definir la política estratègica i de recursos humans. Finalment, el SPC ha instat als responsables de Betevé i de l'Ajuntament a "tornar a la via del diàleg" per tal d' "assegurar el manteniment del servei públic de la televisió municipal de Barcelona" i continuar disposant "d'un mitjà de comunicació que l'informi de forma rigorosa de l'actualitat de la ciutat".