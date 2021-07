La resposta immunitària augmenta quan els vacunats amb AstraZeneca escullen Pfizer com a segona dosi

Les persones que reben la vacuna d'AstraZeneca com a primera dosi i la de Pfizer com a segona mostren una resposta immunitària significativament més gran que les que reben la vacuna de AstraZeneca en les dues ocasions, segons un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Saarland (Alemanya ).





El treball ha tingut com a objectiu determinar la força de la resposta immunitària en 216 persones dues setmanes després d'haver completat la seva sèrie de vacunació. Totes elles van ser vacunats durant els mesos de primavera pel metge laboral del Centre Mèdic de la Universitat de Saarland a Homburg.





Dosi de la vacuna contra la Covid-19 @ep





Una part de la cohort de l'estudi va rebre dues dosis de la vacuna d'AstraZeneca o dues dosis de la vacuna de Pfizer, i la resta de rebre una dosi de cada vacuna amb un interval de nou a dotze setmanes, en el que es coneix com vacunació heteròloga de reforç (també anomenada vacunació "mixta"). Altres membres de la cohort de prova van rebre dues dosis de la vacuna Moderna o una combinació de les vacunes AstraZeneca i Moderna.





L'anàlisi dels nivells de producció d'anticossos va demostrar que una vacunació combinada AstraZeneca / BioNTech o una dosi doble de Pfizer és significativament més eficaç que una dosi doble de la vacuna AstraZeneca.





A més, l'equip va descobrir que el nivell d'anticossos en la sang era unes deu vegades més gran en les persones que es van sotmetre a la combinació AstraZeneca / Pfizer o la vacunació doble de Pfizer. Quan van examinar els anticossos neutralitzants, van descobrir que l'estratègia combinada va donar un resultat lleugerament millor que l'obtingut amb la doble dosi de Pfizer.





L'equip d'investigació de Sester també va examinar dos tipus diferents de cèl·lules T, uns glòbuls blancs que tenen un paper important en el sistema immunitari de l'organisme. Els limfòcits T auxiliars tenen una sèrie de funcions, entre elles la d'activar la producció d'anticossos. El paper de les cèl·lules T assassines és destruir les cèl·lules que s'han infectat amb el virus. Les cèl·lules T assassines són especialment importants per prevenir la malaltia COVID-19 greu i l'hospitalització.





Tant la combinació de vacunes com la vacunació doble de Pfizer van ser substancialment més eficaços en la producció d'ambdós tipus de cèl·lules T. La producció de cèl·lules T assassines va ser més pronunciada en els subjectes que havien rebut la vacuna heteròloga, reflectint els resultats dels anticossos neutralitzants.





Això proporciona una prova bastant sorprenent que una dosi doble de la vacuna d'AstraZeneca no és capaç de mobilitzar les respostes immunitàries de l'organisme amb tanta força com els altres dos règims de vacunació. No obstant això, això no vol dir que les persones que han rebut una dosi doble d'AstraZeneca tinguin un nivell insuficient de protecció contra el virus.





Els assaigs clínics i l'èxit de les campanyes de vacunació en altres països demostren l'alt nivell d'eficàcia de la vacuna AstraZeneca, si bé, segons han explicat els investigadors, indica que una segona dosi d'AstraZeneca no és capaç de desencadenar tot el potencial que realment està present en aquesta vacuna.