Israel posarà la tercera dosi de Pfizer a majors de 60 anys a partir d'aquest diumenge

Israel començarà a posar la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 als majors de 60 anys. Segons recull la premsa local, el ministeri de Salut israelià ha decidit aquest dijous que, a partir de diumenge, oferirà una dosi extra de la vacuna de Pfizer-BioNTech a aquest grup d'edat.





Amb el 61% de la població vacunada amb dues dosis, Israel és el primer país que anuncia l'inici d'una campanya de vacunació de reforç. Ho fa un dia després que Pfizer hagi publicat dades preliminars que indicarien una millor protecció a la variant Delta amb la tercera dosi.





La informació proporcionada per la farmacèutica es basa en un estudi amb només una vintena de persones i encara no s'ha revisat científicament. De totes maneres, Pfizer planeja demanar a l'agost l'autorització del regulador dels Estats Units per posar la tercera injecció de la vacuna contra la covid-19.