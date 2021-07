El Consell de Garanties avala el fons per cobrir les fiances davant el Tribunal de Comptes

@EP









El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat per unanimitat el Fons Complementari de Riscos creat per la Generalitat amb l'objectiu, entre altres, de donar cobertura a la trentena d'ex alts càrrecs del Govern a qui el Tribunal de Comptes reclama fiances per 5,4 milions d'euros.





Així, el dictamen emès pel CGE conclou que el Decret Llei 15/2021 és legal i que la Generalitat té les "competències" estatutàries per habilitar un instrument com el fons. Tanmateix, l'òrgan consultiu recomana una sèrie de modificacions al decret, entre les quals hi ha incorporar "de manera explícita" la nova funció que se li atorga a l'Institut Català de Finances (ICF), que el CGE afirma que "hauria de ser excepcional i molt limitada en el temps".