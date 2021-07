Mor l'escriptor i editor italià Roberto Calasso als 80 anys

L'escriptor i editor italià Roberto Calasso, que va ser director de l'editorial Adelphi i autor de nombroses novel·les i assajos com 'La ruïna de Kasch', ha mort als 80 anys a Milà (Itàlia), segons ha informat la premsa italiana i es s'han fet ressò diferents editorials.





Calasso, nascut a Florència (Itàlia) el 1941, va estudiar literatura anglesa a la universitat de Roma i es va graduar amb la tesi sobre 'The hieroglyphs of Sir Thomas Browne', dirigida per Mario Pau.





Va treballar a l'editorial Adelphi Edizioni des de la seva fundació el 1962, de la qual va ser director editorial en 1971, després conseller-delegat el 1990 i finalment president en 1999.





Roberto Calasso @ep





En els últims anys va impartir classes a la Universitat d'Oxford, dins el programa 'Weinfield visiting Professorship in European comparative literature', especialment sobre la literatura i els déus.





A més, va publicar nombroses novel·les i assajos com 'Els quaranta-nou graons', 'La literatura i dels déus' i els textos 'Cent cartes a un desconegut', així com 'La ruïna de Kasch', 'Les noces de Cadmo i Harmonia ',' Ka, K. ' i 'El rosa Tiepolo', entre d'altres.





En 2016, l'autor italià va rebre el Premi Formentor, que es lliura a l'illa de Mallorca, ia més, enguany s'estrenava el Comitè d'Honor de la Fundació Formentor de què Roberto Calasso formava part al costat de Antoine Gallimard (França) i Jorge Herralde (Espanya).





El jurat va decidir atorgar-li el premi en 2016 ja que, segons es llegeix en l'acta, "la seva obra s'integra en un ambiciós discurs corrents filosòfics, estètiques i morals de molt diversa procedència".





"L'amplitud de camps de coneixement que abasta la seva mirada constitueix el fonament mateix d'una cultura humanista tal com serà rescatada a la postmodernitat del nostre segle", destacava.





Segons l'opinió del jurat, "Roberto Calasso restaura la integritat de pensadors i artistes de vegades descuidats per la Història, però imprescindibles a l'hora d'entendre la mutació de la nostra experiència cultural. La seva obra discorre per senders narratius i reflexius en on la bellesa literària, el rigor conceptual i la intuïció poètica conformen una insaciable intel·ligència ".





Segons la seva opinió, "l'art de l'assaig aconsegueix en Roberto Calasso una de les més altes expressions, potser única en la cultura europea recent. El seu rebuig natural a tot dogma i la contínua tendència a l'obertura de camins fan del seu pensament i la seva escriptura un autèntic lloc d'aprenentatge, una contestació a la modernitat i una llum que permet veure amb la major claredat el fluir de diferents cultures i tradicions ".





L'acta del jurat destaca també que Roberto Calasso és un lector i un cercador incessant en les tradicions culturals tant d'occident com d'orient, les obres conviden a la reflexió i l'ús com cal de la memòria, mentre que la seva riquesa de sabers condueix al lector a la redescoberta de les dimensions més fascinants de la cultura ".





Per això, està previst que en les pròximes Converses Literàries (que tindran lloc a Sevilla el 9, 10 i 11 d'octubre) es tributi un homenatge a la seva figura d'intel·lectual i humanista.