El PSC s'absté en l'aprovació del fons que avala els ex-alts càrrecs davant el Tribunal de Comptes

@EP





El ple del Parlament ha aprovat el decret del Govern que crea el fons complementari de riscos de la Generalitat, el sistema que l'executiu va posar en marxa per a avalar alts càrrecs i ex-alts càrrecs de l'administració catalana encausats per procediments com el que ara té obert el Tribunal de Comptes.





El vot favorable dels independentistes –ERC, JxCat i CUP-, i l'abstenció d'En Comú Podem i el PSC han sumat molt més que els vots contraris de Vox, Cs i el PPC. La votació s'han fet ben entrada la tarda, perquè s'ha hagut d'esperar que el Consell de Garanties Estatutàries emetés el seu dictamen sobre el decret avalant-lo.





El ple també ha aprovat que es tramiti com a projecte de llei per a introduir les modificacions que recomana el CGE.