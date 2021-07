El president Sánchez, el PP i la "retallada" als periodistes

El president de govern, Pedro Sánchez, va comparèixer aquest dijous davant els mitjans de comunicació per fer balanç del curs polític. Ho feia amb una actitud triomfalista, al dir que Espanya té la medalla d'or en la vacunació contra el covid. No s'ha produït cap autocrítica en res. Ha destacat que la manca d'acords amb el PP fa impossible la renovació del poder judicial i es va quedar tan tranquil. No va parlar de que les institucions europees li han donat un toc al govern perquè es produeixi la renovació. No hi ha, ni s'espera que això passi. Les postures dels dos grans partits, de moment, són inamovibles. Està primant més les qüestions de partit per sobre de l'interès de país. Una situació que obre més la bretxa entre l'executiu i el poder judicial ... Mai s'havia donat una situació com l'actual, encara que sempre ha estat complicat arribar a acords en aquest tema, però com ara mai. Aquest no és un tema menor, és importantíssim i ja no dóna més de si.





El balanç del president es produeix un dia abans de la Conferència de Presidents, en la qual una vegada més, el representant català donarà plantada als seus companys i als el mateix president Sánchez. És una manera d'escenificar que això de les autonomies està "superat" i el diàleg amb Espanya és de "bilateralitat", anem, de president a president. Gest que no ha agradat a la resta de presidents autonòmics, inclosos els socialistes, que veuen un menyspreu innecessari. Així que la reunió no s'espera que sigui un passeig triomfal, encara que només li hagi donat cinc minuts a cada president en les seves intervencions.





Pedro Sánchez @ep





El PP ha estat el primer partit a realitzar la seva contra balanç polític, en el qual una mica menys que de apocalíptiques ha estat qualificada la gestió de govern de Sánchez. Una visió negra que contrasta amb la del president de l'executiu. El gris és un color que ha estat descartat per les dues parts, el que deixa de manifest que l'equilibri dels dos partits majoritaris és cada dia més complicat, per desgràcia de la ciutadania. Tots dos dos han perdut l'ocasió d'esgrimir la moderació i l'entesa que se li exigeix tant al partit que governa com al de la formació majoritària.





Un tema preocupant- que s'ha vist en la roda de premsa del president- és la limitació que s'ha imposat -no és d'ara - a les preguntes dels periodistes un cop s'ha acabat l'exposició de president, que es pren el temps que considera oportú i limita les preguntes dels periodistes. Només sis afortunats col·legues han pogut preguntar, la resta s'han quedat de escrivents de les respostes presidencials. Això no és bo ni per a la llibertat d'expressió, ni per a la democràcia. Un governant, un polític, ha de enfrontar-se sense por, sense condicions a les preguntes que se li facin. No fer-ho demostra dues coses: que tenen por o que no sap com sortir de les qüestions que no li agrada. I això que en un percentatge molt important, no solen respondre al que se li pregunta, sinó que es van pels turons d'Úbeda,





També, fins ara, els mitjans "perifèrics" tenien l'oportunitat d'intervenir telemàticament i fer preguntes, però això s'ha acabat, la perifèria periodísticament no interessa, ni la pluralitat informativa tampoc. Això és manifestament antidemocràtic. Una cosa haurien de dir i fer les escoles de periodistes i les associacions de la premsa. Cada dia s'estan posant més traves a l'exercici de la professió, això és preocupant i no s'hauria de permetre. No és nou, la gesta va començar en l'etapa de president Jordi Pujol on va instaurar la ja famosa frase "avui no toca" quan li feien alguna pregunta que no era del seu grat. És hora de dir "avui sí toca", perquè la gent té dret a ser informada dels temes que els són incòmodes als governants i polítics i els periodistes a preguntar el que considerin important. Els periodistes no hem de deixar que això segueixi passant i per desgràcia va a més, els exemples hi són.