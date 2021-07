El Covid-19 pot contribuir a l'acceleració dels símptomes de l'Alzheimer

S'ha après molt sobre la SARS-CoV-2, el virus que causa el nou coronavirus, des del començament de la pandèmia de la COVID-19. No obstant això, segueixen existint dubtes sobre l'impacte a llarg termini de virus en els nostres cossos i cervells. Una nova investigació presentada a la Alzheimer 's Association International Conference® (AAIC®) 2021 celebrada virtualment i en Denver (Colorado), va trobar associacions entre la COVID-19 i els dèficits cognitius persistents, inclosa l'acceleració de la patologia i els símptomes de la malaltia d'Alzheimer.





A més dels símptomes respiratoris i gastrointestinals que acompanyen la COVID-19, moltes persones amb el virus experimenten símptomes neuropsiquiàtrics a curt i / o llarg termini, com la pèrdua de l'olfacte i el gust, i dèficits cognitius i d'atenció, coneguts com " boira cerebral ". Per a alguns, aquests símptomes neurològics persisteixen, i els investigadors estan treballant per entendre els mecanismes pels quals es produeix aquesta disfunció cerebral, i el que això significa per a la salut cognitiva a llarg termini.





Líders científics, entre ells l'Associació d'Alzheimer i representants de gairebé 40 països -amb l'orientació tècnica de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) - formen part d'un consorci internacional i multidisciplinari per recollir i avaluar les conseqüències a llarg termini de la COVID-19 en el sistema nerviós central, així com les diferències entre països. Els primers resultats d'aquest consorci, presentats a la AAIC 2021 des de Grècia i Argentina, suggereixen que els adults grans pateixen amb freqüència un deteriorament cognitiu persistent, inclosa la falta d'olfacte, després de la recuperació de la infecció pel SARS-CoV-2 .





Altres resultats clau comunicats a la AAIC 2021 són:





Els marcadors biològics de la lesió cerebral, la neuroinflamació i l'Alzheimer es correlacionen fortament amb la presència de símptomes neurològics en els pacients de la COVID-19.





Els individus que van experimentar un deteriorament cognitiu després de la infecció per COVID-19 eren més propensos a tenir un baix nivell d'oxigen en sang després d'un breu esforç físic, així com una mala condició física general.





"Aquestes noves dades apunten a tendències preocupants que mostren que les infeccions per COVID-19 porten a un deteriorament cognitiu durador i fins i tot a símptomes d'Alzheimer", va destacar Heather M. Snyder, PhD, vicepresidenta de relacions mèdiques i científiques de l'Associació d'Alzheimer . "Amb més de 190 milions de casos i gairebé 4 milions de morts a tot el món, la COVID-19 ha devastat el món sencer. És imperatiu que seguim estudiant el que aquest virus està fent en els nostres cossos i cervells. L'Associació d'Alzheimer i els seus socis estan al capdavant, però es necessita més investigació ".





El deteriorament cognitiu es correlaciona amb la pèrdua persistent de l'olfacte en pacients recuperats de la COVID-19.





El doctor Gabriel de Erausquin, MD, PhD, MSc, de la Facultat de Medicina del Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Texas a San Antonio, juntament amb els seus col·legues de l'consorci mundial de SARS-CoV-2 dirigit per l'Associació d'Alzheimer, van estudiar la cognició i els sentits olfactius en una cohort de gairebé 300 adults majors amerindis d'Argentina que van tenir COVID-19.





Els participants van ser estudiats entre tres i sis mesos després de la infecció per COVID-19. Més de la meitat van mostrar problemes persistents d'oblit, i aproximadament un de cada quatre tenia problemes addicionals de cognició, incloent el llenguatge i la disfunció executiva. Aquestes dificultats es van associar amb problemes persistents en la funció olfactiva, però no amb la gravetat de la malaltia original de la COVID-19.





"Estem començant a veure connexions clares entre la COVID-19 i els problemes de cognició mesos després de la infecció", va comentar Erausquin. "És imperatiu que seguim estudiant a aquesta població, ia altres de tot el món, durant un període de temps més llarg per a comprendre millor els impactes neurològics a llarg termini de la COVID-19".





La infecció per COVID-19 s'associa a un augment dels biomarcadors d'Alzheimer a la sang





Certs marcadors biològics en sang - com la tau total (t-tau), els neurofilaments lleugers (NFL), la proteïna àcida fibril·lar glial (GFAP), la ubiquitina carboxil-terminal hidrolasa L1 (UCH-L1) i les espècies d'amiloide beta (Aß40, Aß42) i tau fosforilada (pTau-181) - són indicadors de lesions en el cervell, neuroinflamació i malaltia d'Alzheimer.





Per estudiar la presència d'aquests biomarcadors sanguinis, la neurodegeneració i la neuroinflamació en pacients d'edat avançada que van ser hospitalitzats amb COVID-19, el doctor Thomas Wisniewski, professor de neurologia, patologia i psiquiatria de la Facultat de Medicina Grossman de la Universitat de Nova York, i els seus col·legues van prendre mostres de plasma de 310 pacients que van ser ingressats a la New York University Langone Health amb COVID-19. Dels pacients, 158 van donar positiu a SARS-CoV-2 amb símptomes neurològics i 152 van donar positiu a SARS-CoV-2 sense símptomes neurològics. El símptoma neurològic més comú va ser la confusió deguda a l'encefalopatia tòxic-metabòlica (TME).





En els pacients inicialment normals des del punt de vista cognitiu, amb i sense TME relacionada amb la infecció per COVID-19, els investigadors van trobar nivells més alts de t-tau, NFL, GFAP, pTau 181 i UCH-L1 en els pacients amb TME per COVID-19 en comparació amb els pacients sense TME per COVID-19. No hi va haver diferències significatives amb Aß1-40, però la relació pTau / Aß42 va mostrar diferències significatives en els pacients amb TME. A més, tau, NFL, UCHL1 i GFAP es van correlacionar significativament amb marcadors d'inflamació com el pèptid C-reactiu, el que pot suggerir una alteració de la barrera hematoencefàlica relacionada amb la inflamació que acompanya la lesió neuronal / glial.





"Aquests resultats suggereixen que els pacients que van tenir COVID-19 poden tenir una acceleració dels símptomes i la patologia relacionats amb l'Alzheimer", va afirmar Wisniewski. "No obstant això, es necessita més investigació longitudinal per estudiar com aquests biomarcadors impacten en la cognició dels individus que van tenir COVID-19 a llarg termini".





Els individus recuperats de la COVID-19 que experimenten un deteriorament cognitiu són més propensos a tenir una mala condició física i una baixa saturació d'oxigen





George Vavougios, MD, PhD, investigador postdoctoral de la Universitat de Tesalia (UTH), i els seus companys van estudiar el deteriorament cognitiu i les mesures de salut relacionades en 32 pacients de la COVID-19 prèviament hospitalitzats de manera lleu a moderada dos mesos després de l' alta hospitalària. Entre ells, el 56,2% presentava deteriorament cognitiu. El deteriorament de la memòria a curt termini i el deteriorament multidomini sense dèficit de memòria a curt termini van ser els patrons predominants de deteriorament cognitiu.





Les pitjors puntuacions en les proves cognitives es van correlacionar amb una major edat, perímetre de cintura i relació cintura-maluc. Després d'ajustar per edat i sexe, les pitjors puntuacions en memòria i pensament es van associar de forma independent amb nivells més baixos de saturació d'oxigen durant la prova de caminada de 6 minuts, que sol utilitzar-se per avaluar la capacitat funcional de les persones amb malalties cardiopulmonars .