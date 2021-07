Mentre es realitza la Conferència de Presidents, Aragonès es reuneix amb Rovira a Ginebra

Pere Aragonès amb Marta Rovira @ep





El president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest divendres amb la secretària general del partit, Marta Rovira, a Ginebra, on Rovira resideix des 2018.





Ho ha anunciat ERC en un tuit recollit per Europa Press, en què ha defensat que "l'amnistia i l'autodeterminació són el camí per fer possible el retorn de les persones exiliades".





"Et volem a casa, Marta", proclama després de la trobada, que s'ha produït el mateix dia en què se celebra la Conferència de Presidents a Salamanca, a la qual Aragonès ha rebutjat assistir-hi.