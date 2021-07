La Guàrdia Civil salva un home que es va llançar a un pou per rescatar el seu gos

Agents de la Guàrdia Civil de Villaluenga de la Sagra (Toledo) han auxiliat al costat dels Bombers del Consorci Provincial de Toledo a un home, de 28 anys d'edat, que va quedar atrapat en un pou de la localitat de Olías de Rei després llançar-se a l' mateix per rescatar el seu gos que havia caigut al moment menys pensat.





El succés va tenir lloc el passat dilluns 26 de juliol a última hora de la tarda quan la Central Operativa de Serveis (COS) de la Guàrdia Civil de Toledo va rebre un avís que una persona havia caigut a un pou situat al camí Higares, en un desviament de la CM-4001 al terme municipal d'Oloraves de Rei (Toledo).





Pou on es va llançar l'home @ep





A l'arribar-hi, els agents de la Guàrdia Civil es van trobar amb una dona plorant perquè la seva parella s'havia precipitat a un pou per rescatar el gos de tots dos, de raça American Staffordshire Terrier, el qual havia caigut en el seu interior ja que es trobava en un desnivell, ple de mala herba al seu voltant i amb una part d'aquest arran de terra, ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.





A l'apuntar-se a la cavitat, els guàrdies civils van observar com un home es trobava a uns quatre metres de profunditat, agafat d'una mànega alhora que subjectava un gos de grans dimensions. Aquest jove de 28 anys s'havia llançat a rescatar a la seva mascota i havia quedat atrapat dins el forat sense poder sortir ni ell ni l'animal, presentant un cansament acumulat al tenir al seu gos subjecte en braços.





De seguida, els Bombers del Consorci Provincial de Toledo per muntar un dispositiu de rescat, complicat pel pes del jove i de la seva mascota. Un bomber es va introduir al pou per extreure a tots dos, tirant la resta costat dels agents de la Guàrdia Civil de la politja. Després d'aconseguir treure a l'animal i al seu amo sans i estalvis, aquest últim va necessitar assistència mèdica a causa que presentava símptomes d'hipotèrmia i marejos, sent traslladat a l'Hospital Verge de la Salut de Toledo per a una valoració més exhaustiva pels sanitaris.