Sánchez anuncia que a l'agost arribaran a Espanya 3,4 milions de dosis de Pfizer

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha avançat que traslladarà als mandataris autonòmics en la Conferència de Presidents que al mes d'agost arribaran a Espanya 3.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer per "avançar" en la vacunació.





Ho ha dit en una breu compareixença al costat de el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, abans de començar a la Conferència de Presidents en el Convent de Sant Esteve de Salamanca.





"Ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va tancar l'arribada de 3.400.000 dosis a l'agost de la vacuna de Pfizer, de manera que passarem de 13 milions de vacunes administrades a 16 milions a l'agost per anticipar aquest objectiu que ens hem marcat de que el 70 per cent estigui completament vacunada abans que acabi el mes d'agost ", ha subratllat.





Pedro Sánchez @ep





Sánchez, que ha agraït a Alfonso Fernández Mañueco que proposés l'any passat reeditar la cita de l'any passat a Sant Millán de la Cogolla en territori castellà i lleonès, ha indicat com a reflexió que fa 365 anys, en aquesta reunió a La Rioja, "no existia vacuna ", la situació era de primera desescalada, l'atur havia augmentat en 55.000 persones amb un milió d'ocupats menys i el PIB queia.





En aquella trobada va presentar el primer acord dels fons europeus a rebre en els propers sis anys, però llavors "era només un projecte, sense vehicle i sense plans que els s'instrumentalitzaran".





"Si pensem el que va passar llavors, crec que clarament hem avançat per bé. Avui hi ha vacuna i el 56% de la població està protegida amb la pauta completa", ha assenyalat Pedro Sánchez.





A més, en termes econòmics, el PIB està a l'alça, es recupera ocupació segons les dades de l'Enquesta de Població Activa i hi ha més afiliats a la Seguretat Social.





Per tant, "si mirem de 12 mesos ençà, hem avançat. Abans hi havia recessió i ara recuperació, abans destrucció d'ocupació i ara creació d'ocupació", ha exhibit el líder de l'Executiu nacional.





AVANÇOS CONTRA EL REPTE DEMOGRÀFIC





Sánchez ha apuntat a més que en aquesta reunió presentarà als líders autonòmics detalls sobre el compromís adquirit en la Conferència de Presidents de 2017 --amb un altre president al Govern, tal com ha recordat--, sobre els avenços per la lluita contra la despoblació.





Així, ha assenyalat que aquesta estratègia comença a materialitzar-se amb un pla nacional dotat amb 10.000 milions d'euros, una iniciativa important per a zones del territori com l'escenari d'aquesta Conferència de Presidents.





"Tractarem un dels temes, si no urgents, sí importants per a la societat, com és la forma de fer front a el problema de la despoblació", ha avançat per rematar la seva intervenció el president de Govern.