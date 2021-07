Nestlé es nega a facilitar una llista oficial dels lots contaminats per l'agent cancerigen i crea un cercador opac

Gelats afectats @facua





Aquesta setmana Facua - Consumidors en Acció va alertar que gelats de la multinacional suïssa Nestlé estan sent retirats del mercat per la presència d'un component cancerigen conegut com òxid d'etilè en l'additiu estabilitzant E410 (també anomenat goma de garrofí o garrofa). En CatalunyaPress publiquem una llista amb els 46 productes que, segons Facua, estan afectats per aquesta alerta sanitària.





L'equip de comunicació de Froneri, l'empresa que fabrica gelats per a Nestlé, s'ha posat en contacte amb CatalunyaPress dient que aquesta llista indueix a l'error perquè "no hi ha cap categoria de producte afectada en la seva totalitat i no tots els productes sota el mateix nombre de lot estan necessàriament afectats ", afirma l'empresa.





Segons explica la companyia, s'"ha habilitat un cercador per comprovar cada producte de manera individual en funció del seu lot i el tipus de gelat", on es pot veure si un producte està contaminat posant els sis primers dígits del lot. No obstant això, no hi ha cap llistat oficial que informi exactament sobre els lots afectats i, al sol·licitar des d'aquest mitjà, Froneri, el fabricant dels gelats de Nestlé, s'ha negat a aportar, de manera que no es pot contrastar si el cercador facilitat per l'empresa funciona correctament. És totalment opac.







La manca de transparència de Frioneri i Nestlé contrasta amb el d'altres companyies com Mars, que des que es va detectar que s'havien contaminat diversos productes va publicar una llista oficial amb els lots afectats. De la mateixa manera va actuar La Fageda, informant que els lots 290.721, 060.821, 070.821 i 110.821 de la seva flam de vainilla estan contaminats amb òxid d'etilè.