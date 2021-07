La Justícia europea confirma la retirada de la immunitat de Puigdemont i els exconsellers

@ep





El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha aixecat les mesures provisionals que suspenien la immunitat europarlamentària de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels seus exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, tots tres amb escó com eurodiputats per JxCAT.





En un acte dictat aquest divendres, el tribunal amb seu a Luxemburg rebutja les mesures cautelars que va acceptar al juny i que van paralitzar de manera temporal la suspensió de la immunitat adoptada pel Parlament Europeu, a l'espera de conèixer les al·legacions de la pròpia Eurocambra, abans de dictar una interlocutòria definitiu.









Amb aquest acte, el TUE desestima les mesures cautelars però encara dictarà sentència sobre el fons de la qüestió, sense que la decisió sobre les mesures provisionals prejutgi el resultat de l'acció principal.





Enfront de les allegacions de Puigdemont i els exconsellers per a suspendre l'aixecament de les immunitats , el TUE considera que no estan justificades les mesures d'urgència, que la retirada de la immunitat no afecta als seus desplaçaments com a parlamentaris i tampoc queda acreditat que puguin ser detinguts de manera imminent.





La Justícia europea assenyala que el requisit d'urgència no es dóna, com defensaven els polítics independentistes, i defensa que només cal prendre en consideració "els efectes objectius de les decisions" del Parlament Europeu i no la interpretació de les decisions que fan els polítics independentistes, "que resulta més lesiva per als seus drets".





Tampoc percep que la retirada de la immunitat afecti els seus desplaçaments com a eurodiputats, en concret als viatges fins a la seu d'Estrasburg, a França. "Poden desplaçar-se per a assistir a les reunions del Parlament i no poden invocar vàlidament, per a acreditar l'existència d'un perjudici greu i irreparable, un suposat risc de ser detinguts, concretament a França", ha indicat l'acte.





Finalment, el TUE considera que l'expresident i els exconsellers no han demostrat que poguessin ser objecte d'una "detenció imminent", en haver de concórrer diferents factors. En primer lloc, el seu lliurament a les autoritats espanyols i la seva possible detenció no està demostrada en un grau de possibilitat suficient, atès que el procés judicial obert a Bèlgica per a estudiar el seu lliurament es troba suspès a l'espera d'una fallada del TUE sobre una qüestió prejudicial sobre l'extradició de Lluis Puig, que va ser rebutja per la justícia belga el gener passat.





"Mentre el Tribunal de Justícia no es pronunciï en l'assumpte prejudicial de Puig res permet considerar que les autoritats judicials belgues puguin executar les ordres de detenció europees dictades contra els diputats i lliurar-los a les autoritats espanyoles", ha subratllat l'acte.





En tot cas, el TUE recorda que aquesta decisió es limita a les mesures temporals i que els eurodiputats poden interposar una nova demanda si el perjudici allegat resultés prou probable. El tribunal esmenta en concret el cas que anessin detinguts o es dugués a terme alguna actuació dirigida a lliurar-los a les autoritats espanyoles.