Mor Carmelo Martínez, el cantant de 'La Dècada Prodigiosa'

Aquest dijous, 29 de juliol, ha mort als 61 anys l'artista Carmelo Martínez, representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió de l'any 1988 amb el grup 'La Dècada Prodigiosa'. Des de fa uns anys liderava el grup 'El Guateque de la Dècada' al costat de Raquel Ruiz, Benjamín Paredes i Lola Massey.





"Amb immens dolor, lamentem comunicar oficialment, que en el matí d'avui, ens ha deixat el nostre estimat Carmelo Martínez. Després d'un dur any, plantant cara a un càncer de pulmó, no ha pogut superar malauradament, i la família del Guateque , Latrama Planners i Sonogrand Music, ens vam quedar orfes de qui ha estat un referent per a tots nosaltres. Tot l'afecte a la seva família en aquests difícils moments i un gegant petó a el cel per al nostre 'ros de La Dècada'. el nostre Melo ", ha anunciat el grup en un comunicat.