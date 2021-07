Les infermeres demanen al Govern central que reguli el preu dels test Covid a farmàcies

El Consell General d'Infermeria ha sol·licitat al Govern presidit per Pedro Sánchez que, a l'igual que ho ha fet amb les mascaretes, reguli el preu dels test d'antígens de Covid-19 que es venen a les farmàcies.





"La venda en farmàcies de test d'antígens s'ha aprovat en una norma per suposadament descongestionar el sistema sanitari, un descongestió que no hauria d'afectar l'accessibilitat de tots els ciutadans a aquests test d'antígens amb independència de la seva capacitat econòmica.





Test Covid-19 @ep





Per això, sol·licitem al Govern que estableixin un preu màxim en els tests o que, fins i tot, es facilitin de manera gratuïta a la població en aquells casos que sigui necessari ", ha dit l'organisme.





D'altra banda, ha criticat que Galícia i Múrcia hagin permès que els farmacèutics facin aquests test en els seus establiments comercials i recullin dades de l'pacient i acreditin els resultats a la sanitat pública. "La realització de test d'antígens a persones sospitoses d'estar infectades requereix una sèrie de circuits i mesures de seguretat per garantir la seguretat i la salut de la resta dels clients de les farmàcies. Mesures que no compleixen totes les farmàcies i que, per tant , suposa posar en perill la salut i la seguretat d'habituals clients vulnerables de les farmàcies: gent gran, pacients crònics, immunodeprimits o famílies amb nens ", ha advertit el Consell General d'Infermeria.





Així mateix, en el cas concret de Múrcia la consellera de Salut ha anunciat que va a anar encara més enllà i va habilitar que les farmàcies reportin els casos positius al Servei Murcià de Salut (SMS), el que podria suposar una "vulneració" de la privacitat de la història clínica de l'pacient i totes les dades que aquesta preveu.





"Els únics professionals sanitaris amb autorització legal per recollir informació i dades clíniques i accedir a la història clínica dels pacients a la sanitat pública són els metges i els infermers, i per tant habilitar els farmacèutics per a aquest accés seria il·legal, un risc clar per a la seguretat jurídica de les dades dels pacients i una privatització d'un servei públic innecessària ", ha recordat l'organisme.





Per això, el Consell General d'Infermeria ha mostrat el seu respecte a la "important" tasca que realitzen els farmacèutics en tot el relatiu a la informació sobre el medicament ia la conscienciació de l'pacient perquè sigui aquest qui comuniqui al seu centre de salut un possible positiu, un cop realitzat el test a casa seva.