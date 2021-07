Sabadell i Aigües de Sabadell impulsen "Biotop" un dels projectes amb què la ciutat concorre als fons Next Generation

Visió aérea de les plaques solars instal·lades a EDAR Sabadell/ @AjSabadell





Aquest divendres el Consell d’Administració d’Aigües de Sabadell presidit per Enric Blasco i per l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, ha celebrat el darrer Consell previ al període estival. Entre els diversos temes tractats, s’ha aprovat el Biotop de Sabadell com a Pacte Social de la ciutat, un ambiciós projecte disruptiu de transformació de les dues EDAR de la ciutat i de les instal·lacions del cicle de l’aigua en espais que generin vida, que fomentin l’economia circular i que millorin la qualitat de vida dels sabadellencs.





Aquest projecte, desenvolupat durant el 2020 i presentat a l’Agència Catalana de l’Aigua al desembre de 2020 per donar resposta a la crisi post Covid19, parteix de les activitats del cicle de l'aigua a Sabadell per a la contribució i generació de vida (energia neta, aigua i recursos regenerats, aire net...) i valor (nou model de gestió sostenible, transparència, ocupació verda...), tot potenciant la interacció amb la ciutadania i l’entorn, amb aliances amb administracions i entitats, ajudant a la creació de la ciutat del futur (més circular i sensibilitzada, més digital i intelligent, resilient, interconnectada i sostenible), i generant ocupació verda.





El Biotop és un exemple pioner d’aplicació de les directives marc europees de l’aigua i d’economia circular, completament alineat a la contribució de l’Agenda 2030 i el ODS.





L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ja va presentar el 9 d’abril en roda de premsa el Biotop com a una de les propostes tractores de ciutat, dins de la presentació dels projectes a optar als fons europeus Next Generation. Des de llavors, tècnics municipals i de la companyia d’aigües treballen en la configuració i desplegament de les diferents iniciatives.





L'Ajuntament i companyia d’aigües han treballat conjuntament per definir 10 iniciatives i 28 projectes estructurats en tres eixos principals: regeneració, sostenibilitat i ciutat verda; tarifa social, talent verd i creació d’ocupació, i eficiència digital. La totalitat dels projectes comporten una inversió aproximada d’uns 120 M€.





Entre d'altres destaquen projectes relacionats amb l’eficiència energètica i la revalorització de residus. Biotop posa especial èmfasi en la mobilitat sostenible, que contempla la renovació de la flota de la companyia d’aigües a vehicles ECO o de baixes emissions i la instal·lació d’una xarxa pública de punts de recàrrega dins i fora de les instal·lacions de CASSA. En aquest sentit, està prevista la construcció d’una Bioestació, a la sortida de l’EDAR del Riu Sec distribuïdora de diverses energies netes per la mobilitat sostenible ( Energia elèctrica, GNC i Hidrògen verd ) generades en la pròpia installació, tot un referent a Europa per la varietat dels recursos que distribueix.





El foment de nova ocupació, “green jobs”, derivada dels projectes a implantar o el foment del talent verd és un dels vectors del projecte. Amb el desplegament de totes les iniciatives està prevista la creació de 17 nous llocs de treball, això és gairebé un 14% de l’actual plantilla d’Aigües de Sabadell. La transformació i digitalització del cicle de l’aigua té també un pes molt rellevant en el conjunt dels projectes i implantarà una xarxa de comunicacions que permetrà recollir informació de les diferents infraestructures.







OPCIÓ ALS FONS EUROPEUS NEXT GENERATION





EDAR Sabadell/ @Ajuntament Sabadell





El Biotop està perfectament alineat a la normativa i directrius europees. Està dissenyat i definit per tal d’optar als fons europeus Next Generation que han de subvencionar accions que permetin als països de la Unió Europea recuperar-se de la crisi del Covid, la crisi econòmica i també la climàtica. A mida que es vagin publicant les subvencions, els projectes que composen el Biotop s’aniran presentant per tal d’optar als fons.





Tant l’Ajuntament com Aigües de Sabadell coincideixen en la importància d’estar preparats i de desenvolupar projectes tractors com aquest que, des de les activitats del cicle de l’aigua, aflorin iniciatives transformadores per millorar la qualitat de vida de les persones.





El Biotop dóna continuïtat a altres accions ja desenvolupades conjuntament dins de l’àmbit del cicle de l’aigua, com ara la instal·lació de plaques solars en les EDAR de la ciutat o en algunes cobertes de dipòsits i està perfectament alineat a d’altres projectes de ciutat com el Portal Sud. La importància de la col·laboració públic-privada en el context actual és clau per avançar cap a una recuperació econòmica sostenible i equitativa, tot aprofitant els fons europeus “Next Generation” per desenvolupar inversions estratègiques on l’aigua tingui un paper protagonista.





El disseny del Biotop cerca assolir importants indicadors per a la reconstrucció verda amb 10.895 tones de CO2 evitades/any, la recuperació de 3 hm3 d’aigua potable l’any, la reducció d’un 80% de residus propis i l’autogeneració de 19.500 MWh anuals, però també socials, sense deixar ningú enrere, amb la creació de 17 nous llocs de treball d’ocupació verda directes i 1.000 indirectes, la constitució de tarifes socials i sostenibles, la recuperació d’espais verds per a la ciutat o la creació d’un Biocentre on sensibilitzar més de 5.000 persones l’any.





Un altre dels projectes que millora les condicions de vida de les persones será el Centre d’Alerta Preventiva de la Salut, que cerca la detecció precoç de virus o bacteris que poden alterar la nostra salut per mitjà de l’estudi de les aigües residuals.