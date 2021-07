Caixabank facilitarà als seus clients l'accés als Fons Next Generation a través d'una plataforma digital

Gonzalo Gortázar en la seva intervenció de presentació de resultats / @Catalunyapress





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha confirmat en la presentació de resultats del primer semestre del 2021 que ja "ha completat amb èxit la primera fase de la fusió, després de presentar un molt bon resultat semestral i d'haver arribat a un acord laboral per reorganitzar l'entitat ".







A preguntes Catalunyapress a CaixaBank sobre si l'entitat vol esdevenir un Partner per als seus clients en l'accés als Fons europeus Next Generation, l'entitat afirma que ha posat en marxa "un pla integral amb l'objectiu de facilitar als nostres clients l'accés a Fons Europeu per a la Recuperació ( Next Generation EU ) i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de Govern , a través del qual es canalitzaran 70.000 milions d'euros a l'economia espanyola per desenvolupar projectes d'inversió i avançar en la reactivació de l'economia i la transformació de el teixit productiu per aconseguir majors nivells de digitalització, sostenibilitat i impacte social ".





L'objectiu de CaixaBank, que disposa d'un equip transversal i compta amb l'assessorament de Deloitte, és "ser un agent actiu en la comunicació i difusió de les ajudes disponibles, agilitar la seva arribada als beneficiaris perquè puguin emprendre projectes d'inversió amb més seguretat, i anticipar, també, els seus efectes transformadors i de creixement sobre l'economia ".





A tot això s'uneix que, en el seu rol d'intermediari financer, CaixaBank "contribuirà a multiplicar la inversió que busquen els fons públics i, en definitiva, seguirà formant part de la solució a la crisi actual. L'entitat ha dissenyat un sistema de bestreta de subvencions i de crèdits que complementin la part de la inversió que no estigui coberta per les ajudes europees "asseveren des de l'entitat.





Inicialment, les principals línies de treball de Caixabank són "la digitalització de l'empresa i el sector agro, la mobilitat sostenible (vehicles elèctrics i punts de recàrrega) i la rehabilitació energètica".





CaixaBank considera, en aquest sentit, que "pot ser un actor rellevant en la distribució dels ajuts perquè compta amb àmplia capil·laritat i presència en tot el territori nacional, i amb experiència prèvia en la gestió de programes d'ajudes o subvencions, a el temps que coneix les necessitats d'inversió i les capacitats financeres dels seus clients ".





CAIXABANK DISSENYA UNA PLATAFORMA INTEGRADA EN LA SEVA BANCA DIGITAL





Per a això, CaixaBank ha dissenyat una plataforma, que estarà integrada en la seva banca digital, que busca ajudar als seus clients en el procés d'accés a les ajudes. Aquesta plataforma ajudarà "a identificar totes les possibles ajudes, requisits d'accés, organisme responsable, termini i vies de tramitació. L'objectiu de CaixaBank és ajudar a identificar les subvencions i complementar-les amb productes financers per ampliar el seu efecte en el desenvolupament econòmic".





A la plataforma estaran disponibles "tots els programes de subvencions vigents i actualitzats per a particulars, autònoms, pimes i empreses. Podran identificar les ajudes disponibles i les recomanades per a cada tipus de client, a més d'accedir a una descripció detallada de les seves característiques".





Des del menú s'accedirà a un cercador que permet filtrar destinatari, àmbit d'actuació i geogràfic, tipus de finançament o sector, entre d'altres. El client podrà "veure una llista de les ajudes disponibles per al seu perfil i a l'accedir a cadascuna d'elles juntament amb les seves característiques obtindrà la valoració de la subvenció i la probabilitat d'èxit d'obtenció".





A més les pimes podran accedir des CaixaBank a un servei d'assessorament extern mitjançant un marketplace de gestories especialitzades en la tramitació d'ajudes directes i competitives.





En el marc de el suport als clients de CaixaBank i per conèixer i apropar els fons europeus als clients, "s'estan celebrant webinars i trobades amb els clients, CaixaBank Talks , en els quals es detallen com s'articularan els programes i què convocatòries es esperen per a diferents segments, i es resolen els seus dubtes i inquietuds ".





En ells s'informa als clients de "a quines inversions es dirigiran els fons, qui podrà accedir-hi, quines accions de preparació poden realitzar les empreses, en quines inversions s'enfocaran les primeres convocatòries, com accedir als fons o quines són les claus per participar en les convocatòries públiques ".













CAIXABANK ES COMPROMET A NO DESAPARÈIXER DELS MUNICIPIS ON ESTÀ





Gonzalo Gortázar, en la seva intervenció ha fet èmfasi en el compromís adquirit per CaixaBank a no contribuir a la "desbancarització" dels municpios. És a dir "mantindrem sucursals i persones en els pobles on som i implementarem iniciatives que contribueixin a la nostra presència allà on no hi som, a través per exemple d'iniciatives com els Ofibus. Ens comprometem a facilitar el nostre servei bancari assumint els costos".





A més a matisat durant es intervenció que actualment "la morositat està molt continguda" i a causa de la fusió CaixaBank "compta amb una posició econòmica folgada i disposada a ajudar a l'economia".