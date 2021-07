Rosa Benito carrega contra Antonio David: "On és el pare?"

Rosa Benito ha estat aquest matí a 'Ja és migdia' i ha parlat alt i clar sobre l'entrevista més esperada d'Olga Moreno. Lluny de fer unes declaracions que provoquin un escàndol mediàtic, la col·laboradora de televisió s'ha mostrat força cautelosa i ha confessat la seva més sincera opinió sense voler ficar-se en el fang.





La col·laboradora de televisió ha confessat, pel que fa a el tema dels polls que: "Polls jo crec que els hem agafat tots, jo tinc néts i la meva mare em feia així al cap ..." i és que aquest ha estat un els temes més comentats ja que ningú entén com se l'ha pogut donar tanta importància al fet que els nens tinguessin polls.





Rosa Benito @ep





Pel que fa a l'entrevista d'Olga Moreno, ha confessat que: "Referent al d'Olga crec que és molt aviat per seure la vaig veure desubicada, quan estàs quatre mesos sense informació i et trobes això, per a mi hagués estat un xoc i per a ella també. ha cura als nens del seu marit, d'això no en tinc cap dubte. Penso que ell devia haver estat aquí amb l'Olga. Olga no ha de respondre a tot el que el marit està fent ".





Sobre les paraules de Rocío Flores, Rosa Benito s'ha mostrat molt contundent: "Em sembla molt bé l'al·legat de Rocío a Olga, és que jo no he vist que s'hagi portat malament amb aquests nens". Pel que també ha volgut mostrar la seva opinió ha estat en les declaracions de la seva neboda sobre l'ingrés de David Flores: "Ella diu que la que ha d'estar és la mare, però i on és el pare? Hi ha una guerra de dos dones que no tenen res a veure i un senyor que està al sofà veient-les venir. Això és el que a mi em molesta ".