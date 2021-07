El 56,8% de la població espanyola ha rebut la pauta completa de vacunació contra el Covid-19

El 56,8 per cent de la població (26.933.847 persones) ja ha rebut la pauta completa de vacunació contra el Covid-19 i el 67,1 per cent una dosi (31.851.618), segons l'informe publicat aquest divendres per el Ministeri de Sanitat.





Vials de vacunes @ep





A Espanya s'han administrat 56.186.601 dosi de les vacunes contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, el 96,6 per cent de les distribuïdes entre les comunitats autònomes, que puja a 58.149.238 unitats.





El Ministeri de Sanitat ha facilitat aquesta informació en l'informe d'activitat del procés de vacunació enfront de la Covid-19 sobre la base de dades recollides entre el 27 de desembre, dia en què van començar les vacunacions, i aquest divendres 30 de juliol.





Les dades de el departament dirigit per Carolina Darias indiquen que en aquest període s'han rebut a Espanya 39.400.725 dosi de la vacuna de Pfizer, de les que s'han lliurat 39.367.803, s'han administrat 39.007.873 dosi, 21.210.788 han rebut una i 18.335.924 les dues.





Així mateix, Espanya ha rebut 6.181.200 dosis de la vacuna de Moderna, 6.174.030 han estat ja distribuïdes a les comunitats autònomes, i s'han administrat 5.832.402 dosis, tot i que 3.741.167 han rebut una dosi i 2.235.804 les dues dosis.





Pel que fa a la vacuna d'AstraZeneca, l'informe publicat avui pel Ministeri de Sanitat assenyala que han arribat a Espanya 10.389.600, de les que s'han administrat 9.536.109, si bé a 5.089.446 persones s'ha inoculat ja una dosi ja 4.551.902 les dues.





Finalment, s'han lliurat a les CCAA 2.417.805 dosis de la vacuna desenvolupada contra el coronavirus, de les que ja s'han administrat 1.810.217, comptant aquesta vacuna amb una sola dosi.