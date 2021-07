La variant Delta del Covid-19 és tan contagiosa com la varicel·la: "La guerra ha canviat"

La variant Delta és molt més contagiosa, és més probable que trenqui les proteccions que brinden les vacunes i pot causar una malaltia més greu que totes les altres versions conegudes de virus, segons una presentació interna que circula dins del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties, als Estats Units, i recollida per The New York Times.





La Dra. Rochelle P. Walensky, directora de l'agència, va reconèixer dimarts que les persones vacunades amb la variant Delta porten tant virus al nas i la gola com les persones no vacunades i poden propagar amb la mateixa facilitat, encara que amb menys freqüència .





Covid-19 @ep





Però el document intern presenta una visió més àmplia i fins i tot més ombrívola de la variant.

La variant Delta és més transmissible que els virus que causen MERS, SARS, Ébola, el refredat comú, la grip estacional i la verola, i és tan contagiosa com la varicel·la, segons el document, la còpia va ser obtinguda per The New York. Vegades.





El proper pas immediat per a l'agència és "reconèixer que la guerra ha canviat", diu el document. El seu contingut va ser reportat per primera vegada per The Washington Post dijous a la nit.





El to del document reflecteix l'alarma entre els científics dels CDC sobre la propagació de Delta a tot el país, exlpica un funcionari federal que ha vist la investigació descrita en el document. S'espera que l'agència publiqui dades addicionals sobre la variant divendres. "El CDC està molt preocupat amb les dades que arriben de que Delta és una amenaça molt seriosa que requereix acció ara", va dir el funcionari.





Hi havia 71.000 casos nous per dia de mitjana als Estats Units, fins dijous. Les noves dades suggereixen que les persones vacunades estan propagant el virus i contribuint a aquestes xifres, encara que probablement en un grau molt menor que les no vacunades.





El Dr. Walensky ha qualificat la transmissió per persones vacunades com un esdeveniment poc comú, però altres científics han suggerit que pot ser més comú del que es pensava. Les dades de l'agència suggereixen que les persones amb sistemes immunològics febles han d'usar màscares fins i tot en llocs que no tenen una alta transmissió de virus. També ho haurien de fer els ciutadans vacunats que estiguin en contacte amb nens petits, adults majors o persones vulnerables.