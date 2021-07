El Tribunal de Comptes vol acabar amb les donacions de persones jurídiques a partits

@EP





El Tribunal de Comptes ha demanat que es posi fi a les donacions de persones jurídiques a partits polítics, una pràctica que encara està permesa, amb certs límits, si aquesta donació serveix per al finançament de campanyes electorals.





Així ho posa de manifest el fiscalitzador en la seva aprovada moció relativa al finançament, l'activitat economicofinancera i el control de les formacions polítiques i de les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d'elles. Es tracta de la primera moció sobre aquesta matèria que aprova el tribunal des de 2001 i recull un seguit de suggeriments per millorar la seva regulació.





En la moció, òrgan que presideix María José de la Fuente ressalta que hi ha una "disparitat" en la regulació de les aportacions als partits polítics en la Llei Orgànica de Finançament de Partits i en la Llei Electoral i proposa unificar les dues normes en aquesta matèria .





En concret, la llei relativa al finançament ordinari dels partits prohibeix les donacions procedents de persones jurídiques i d'ens sense personalitat jurídica, però la llei electoral si les permet en aquest àmbit, sempre que s'ingressin en els comptes electorals, amb el mateix límit que les aportacions de les persones físiques (10.000 euros per procés electoral).





"Aquest diferent tractament legal ha vingut ocasionant importants disfuncions en la gestió de les formacions polítiques", argumenta el Tribunal de Comptes, que defensa homogeneïtzar les dues normes jurídiques i prohibir les donacions de persones jurídiques també en els processos electorals. Aquesta mesura, subratlla, reforçaria la "transparència en el finançament de les campanyes electorals i l'eficàcia del seu control per part de Tribunal de Comptes".





TRANSVASAMENT DE DONACIONS





El tribunal també crida l'atenció sobre el fet que la regulació del finançament privat als partits polítics presenta diferents límits per a les donacions privades segons vagin destinades al seu finançament ordinari (50.000 euros) o electoral (10.000 euros).





Això, avisa, de lloc, en la pràctica, a una limitació quantitativa fàcilment eludible en l'àmbit electoral, en la mesura en què una donació superior a 10.000 euros destinada a una

campanya electoral podria canalitzar-se com finançament privat de l'activitat ordinària i, posteriorment, dedicar-se a finançar despeses electorals a través d'aportacions del partit al compte electoral.





Així mateix, suggereix la conveniència que es defineixi "amb més claredat el que s'ha d'entendre per donacions i aportacions, i els seus elements definitoris distintius, per tal d'evitar dubtes interpretatius".





LIMITAR INGRESSOS EN EFECTIU I CONTROLAR-LOS ONLINE





El tribunal també planteja que s'introdueixin millores en la traçabilitat de l'origen i la destinació del finançament privat de les formacions polítiques, per exemple, limitant els ingressos en efectiu, justificant documentalment l'origen de diners i exigint una declaració jurada als donants on facin constar que no tenen contractes amb el sector públic.





Com ve fent des de l'aparició en 2014 de les anomenades fórmules de finançament participatiu, el fiscalitzador recalca la necessitat de regular les microdonacions (crowdfunding) i microcrèdits als partits.





Així, suggereix regular els mecanismes a través dels quals han d'identificar qui realitzin donacions i microcrèdits online, establint exigències que permetin dur a terme una verificació clara i segura d'aquesta, utilitzant fórmules com ara el certificat electrònic, així com, en el seu cas, també l'obligatorietat que els aportants declarin que no es troben immersos en les prohibicions que s'estableixen per fer-les.





Per als microcrèdits (quantitats que després es tornen) defensa establir almenys, les següents condicions essencials: una quantia màxima per prestador que no excedeixi del límit màxim previst, en cada cas, per a les donacions o aportacions privades; el tipus d'interès aplicable i les condicions i terminis de devolució; així com que els mateixos siguin ingressats en els comptes bancaris que s'estableixin a l'efecte.





INGRESSOS PER MARXANDATGE I RIFES





En un altre dels punts de la moció s'advoca per regular les condicions per a la recaptació i l'ingrés dels recursos econòmics que aconsegueixen els partits a través d'actes promocionals i de la venda de marxandatge així com de participacions de loteria o rifes.





Pel que fa a les fundacions vinculades als partits polítics, el tribunal insisteix que haurien d'imposar-per al seu finançament els mateixos requisits i limitacions que regeixin per als partits. Actualment, per exemple, les fundacions poden rebre donacions que superin el límit de 50.000 euros establert per a les donacions procedents d'una mateixa persona física i acceptar-les de persones jurídiques i d'ens sense personalitat jurídica.





Per fomentar la inscripció d'aquestes fundacions en el Registre de partits polítics, el tribunal proposa que no puguin sol·licitar subvencions si no estan inscrites.





Una altra de les propostes de tribunal persegueix que es clarifiquin les condicions i requisits en què els grups institucionals (nacionals, autonòmics o locals) puguin efectuar aportacions als partits garantint en tot cas, que la finalitat de la dotació econòmica assignada als grups institucionals sigui el compliment de les funcions que tenen atribuïdes. També suggereix formalitzar mitjançant convenis les relacions de col·laboració entre les formacions i els seus grups.





La moció insta, així mateix, a especificar i delimitar millor les categories de despeses electorals i a precisar l'àmbit temporal en què es pot dur a terme cada un d'aquells, especificant, almenys, les despeses que poden tenir lloc en la precampanya i els que, amb caràcter excepcional, es puguin realitzar amb posterioritat a la finalització de la campanya.





PERFILAR EL RÈGIM SANCIONADOR





Pel que fa al règim sancionador, demana introduir un nou suposat infractor per sancionar els que no presentin comptabilitat detallada i documentada dels respectius ingressos i despeses electorals o ordinaris, ho facin de forma incompleta o fora de termini, impedint la seva fiscalització.





Advoca, així mateix, per sancionar la falta d'un sistema d'auditoria o control intern i la inexistència informes que recullin els principals resultats i conclusions d'aquesta.





Finalment, el tribunal planteja afavorir una major proporcionalitat, adequació i idoneïtat de les sancions a la rellevància de les irregularitats sancionables i de la seva quantia, fomentant amb això el pluralisme polític.