El presumpte feminicida de Sant Vicenç de Castellet ja estava denunciat per violència verbal

@EP





S'estava divorciant i tenia una causa oberta en un jutjat de violència sobre la dona.



L'home que presumptament ha comès el feminicidi d'aquest divendres a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) tenia oberta una causa per violència verbal arran d'una denúncia de la seva parella, que tot apunta que és la dona morta aquest mateix divendres de matinada.





La dona va presentar la denúncia a l'abril i portava la causa al jutjat de violència sobre la dona de Terrassa (Barcelona), ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El judici per aquesta denúncia estava previst per a octubre i el mateix jutjat també tramitava el procediment civil per al divorci de tots dos.









Els Mossos d'Esquadra han trobat els cadàvers després de rebre cap a les 3 de la matinada un avís per un incendi en uns matolls. En arribar, han trobat el cadàver de l'home dins d'un cotxe, i segons fonts coneixedores estava penjat amb el cinturó del vehicle. Al cotxe també hi havia un menor de curta edat que està a càrrec de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) fins a trobar a un familiar que pugui encarregar-se d'ell.





El cos de la dona era a escassos metres del cotxe i fonts pròximes a la investigació han explicat que estava molt calcinat, el que dificulta la seva identificació, mentre que els forenses sí que han pogut identificar el cadàver de l'home.